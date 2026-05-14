Menor que mató a una mujer e hirió gravemente a adolescente en un ataque a balazos irá al Inisa por seis años
El crimen ocurrió a mediados de marzo en Flor de Maroñas. El adolescente realizó varios disparos a modo de ráfaga desde un camión en movimiento hacia una vivienda de la zona.
Fiscalía informó este jueves que fue condenado por homicidio especialmente agravado y asociación para delinquir un adolescente que participó a mediados de marzo en un ataque a balazos en Flor de Maroñas, donde mataron a una mujer de 42 años e hirieron gravemente a un menor de 16. El ahora condenado será internado en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) por seis años y ocho meses.
El crimen ocurrió en la tarde del miércoles 18 de marzo en Costanera Maestra Aurelia Viera y Puntas de Soto, cercano a donde fuera hallado el cuerpo de Jonathan Correa, el adolescente de 15 años asesinado por su padre.
Tras el ataque, tanto la mujer como el adolescente fueron trasladados a la policlínica de Manilas con heridas. El menor fue herido de dos disparos de bala y se encuentra fuera de peligro. Por su parte, la mujer, que contaba con un antecedente penal, murió en el centro asistencial.
Según se pudo reconstruir en la investigación, el ataque fue realizado desde un camión del que se efectuaron los disparos contra una vivienda del barrio. En base a un relevamiento de las cámaras de seguridad, se pudo conocer el recorrido del vehículo utilizado en el crimen.
Posteriormente, el vehículo fue encontrado incendiado y las pericias balísticas realizadas detectaron coincidencias entre las vainas recuperadas en la escena del crimen (18 vainas de nueve milímetros) y las encontradas en el camión.
De acuerdo a la sentencia, distintos testigos reconocieron al adolescente ahora condenado como acompañante del vehículo utilizado en el ataque, y señalaron que descendió del mismo poco tiempo después de haber realizado la ráfaga de disparos.
Este adolescente admitió que había aceptado dinero para efectuar disparos contra esa vivienda del barrio, a la vez que reconoció haber disparado cuando el vehículo se encontraba en movimiento.
Días atrás del crimen, la casa que fue atacada a balazos había sido allanada por la Policía y en el lugar se incautaron municiones, réplicas de pistolas y chalecos antibalas.
Al menor condenado se le responsabilizó como autor de tres infracciones. "Dos gravísimas tipificadas como un delito complejo de homicidio especialmente agravado por haberse cometido con premeditación y en presencia de menores de edad, y muy especialmente agravado por cometerse por precio o promesa remuneratoria en concurso con otro homicidio con iguales agravantes, en grado de tentativa y en reiteración real con una infracción grave a la ley penal tipificada como un delito de asociación para delinquir", detalló Fiscalía.
