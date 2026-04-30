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El País Información Policiales

Adolescente de 17 años se encuentra grave tras ser atropellada por un ómnibus en Flor de Maroñas

El chofer salió corriendo luego de que varias personas quisieran golpearlo y fue asistido por la Policía a pocos metros del lugar. Investigan las cámaras de seguridad.

El País
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30/04/2026, 09:59
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Ómnibus de Coetc.
Ómnibus de Coetc.
Foto: Darwin Borrelli

Una adolescente de 17 años fue atropellada por un ómnibus este jueves por la mañana en Camino Maldonado y Osvaldo Cruz, en Flor de Maroñas. La joven se encuentra grave, según informó la Policía.

El siniestro ocurrió sobre las 6:00 de la mañana. Información policial primaria consignada por Subrayado (Canal 10) y confirmada por El País detalla que la adolescente iba a cruzar con sus padres por Camino Maldonado cuando el ómnibus —de la línea 405, Coetc, con destino Peñarol— arrolló a la joven. Los padres, en tanto, resultaron ilesos.

La adolescente fue rescatada en el lugar por personal de Bomberos y luego derivada a un centro médico, con politraumatismos de diversa gravedad.

Tras el siniestro, el conductor del ómnibus quedó en estado de shock y salió corriendo luego de que varias personas intentaran agredirlo. A unos metros del lugar lo asistió un patrullero policial y fue trasladado a la seccional 25.

Investigan las imágenes de las cámaras de seguridad para determinar las causas del accidente.

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