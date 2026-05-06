Condenaron a 13 años de prisión al hombre que asesinó al cantante e influencer "El Negro Kevin"

El asesino de Kevin Almada, más conocido como "El Negro Kevin", fue condenado este miércoles a 13 años y cinco meses de prisión, según informó Fiscalía en un comunicado. El crimen, fue tipificado como "homicidio especialmente agravado" producto de haber sido cometido en presencia de menores de edad. La fiscal Andrea Naupp era quien estaba a cargo de la investigación.

El condenado, quien se había entregado a las autoridades policiales, había sido imputado como presunto autor del asesinato de "El Negro Kevin", ocurrido en el barrio de La Teja en setiembre del 2025, a raíz de una discusión.

Quién era "El Negro Kevin"y cómo fue su asesinato

El joven Kevin Almada, apodado El Negro Kevin, un artista urbano de 22 años, había sido asesinado a balazos en el barrio La Teja.

Identificado también como Negrito Kevin, Almada era un reconocido hincha de Nacional. Su canción más conocida es "A lo baraja", que solo en YouTube cuenta con 5,8 millones de reproducciones. Se trata de una versión uruguaya de "A menina de vermelho", canción del joven brasileño MC Menor JP.

"Para mí a lo baraja es estar como vos querés. Yo hago cosas que son a lo baraja. Estar en chancletas, sin remera y con un short es estar a lo negro baraja", decía Almada en entrevista con Telemundo (Teledoce) en enero del año pasado. "Ahora todos los gurises me corren y parezco L-Gante, tremenda caravana", añadía.

"El Negro Kevin", cantante y tiktoker asesinado en La Teja. Instagram: @elnegro_kevin_.

Otra canción conocida es "Popozao", en donde aparece junto a otros artistas de la escena. Tiene 2,4 millones de reproducciones. También cuenta con otros temas de miles de reproducciones en Internet.

El asesinato a Almada ocurrió en Real esquina Zubillaga, entre los barrios La Teja y Tres Ombúes. Los policías, constataron que tenía varios disparos en el cuerpo.

No había vainas, pero testigos manifestaron que Almada discutió con un vecino y que este ingresó a buscar un revólver, con el que habría disparado seis veces para luego huir hacia el fondo de su casa. Sin embargo, mientras todavía se trabajaba en la escena del crimen, el presunto autor se presentó en la Seccional N° 19.

El Negro Kevin, joven de 22 años asesinado en Tres Ombúes. Foto: Instagram.

Si bien el sospechoso se entregó voluntariamente y admitió haber sido quien disparó contra Almada, no fue en ese momento elemento suficiente para condenarlo de forma automática, ya que esto debía ser demostrado por medio de otras pruebas e indicios. De igual manera, fue una parte importante de los elementos probatorios durante el juicio.

La persona condenada es un joven de 26 años, sin antecedentes, que trabajaba como barbero y en la construcción. Es vecino de la abuela de Kevin —a quien este había ido a visitar—, y habría sido quien discutió con él.

Según la declaración de testigos, se pudo reconstruir que no era la primera vez que Kevin discutía con el ahora condenado. Este último solía recriminarle por pasar con la moto por su vereda.

Kevin Almada, apodado El Negro Kevin, asesinado en La Teja. Foto: Instagram

El escenario se habría invertido cuando Kevin vio a su vecino haciendo lo mismo y le dijo que no volviera a pasar por allí. "Se invitaron los dos a pelear", declaró en su momento la abuela del fallecido y dijo que si bien los intentó separar no tuvo éxito.

El agresor ingresó "a la casa de un amigo", saliendo de allí con un revólver y efectuando los disparos, relató la fiscal. Además, la pareja del condenado habría amenazado antes a la víctima advirtiendo que no se acercara porque le iba a quemar la cara con agua caliente.

Toda esta situación fue presenciada por un primo de Kevin, menor de edad. Es por esto que se resolvió formalizar al autor del asesinato por un delito de homicidio especialmente agravado por cometerse frente a menores.