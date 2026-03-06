Tensión entre el uruguayo Gastón Martirena y Racing Club por la caída del pase a Gremio de Porto Alegre

El uruguayo Gastón Martirena se molestó con Racing Club de Avellaneda luego de que la dirigencia rechazara una oferta de Gremio de Porto Alegre para salir a préstamo en este mercado de pases.

El lateral derecho surgido en Liverpool buscaba cambiar de aire desde fines de 2025 para mejorar su situación económica. Según informó el diario Diario Olé, el club brasileño presentó una propuesta para llevárselo cedido hasta fin de año, pero sin cargo ni opción de compra.

La dirigencia de Racing descartó la operación porque no implicaba ingresos para el club, una decisión que generó malestar en el futbolista de 25 años.

La tensión se hizo visible el fin de semana pasado, cuando Martirena no viajó con el plantel para enfrentar a Atlético Tucumán. Desde el club explicaron la ausencia por “problemas personales”, aunque el jugador permaneció en Buenos Aires entrenando con quienes no tuvieron minutos.

En lo deportivo, el lateral perdió terreno en el equipo de Gustavo Costas tras la llegada de Gastón Cannavo. Después de ser titular en el debut del torneo ante Gimnasia y Esgrima La Plata, casi no volvió a sumar minutos.

Tras el cierre del mercado en Brasil y con la negociación caída, Martirena volvió a entrenar con normalidad y podría integrar el banco de suplentes cuando Racing visite a Sarmiento de Junín por la próxima fecha del torneo argentino.