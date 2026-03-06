Gastón Tealdi: "La única forma de que Rampla Juniors salga adelante es que Foster Gillett cumpla lo que prometió"

El concurso necesario de Rampla Juniors decretado por la Justicia no afecta la gestión del fútbol del club, según afirmó Gastón Tealdi, presidente administrativo de Soriano SAD, la sociedad que administra el activo deportivo del Picapiedra. "Son dos cosas diferentes. El club tiene un pasivo millonario y viene embargado desde hace años, y ahora un acreedor se presentó para que declaren el concurso. Pero no tiene nada que ver con el fútbol", explicó en diálogo con Ovación.

Pero por supuesto que la noticia generó fuerte impacto por la situación deportiva que también atraviesa hoy el histórico club del Cerro, recién descendido a la Divisional C cuando hace exactamente dos años estaba comenzando otra temporada el Primera División.

Sin embargo, la SAD que encabezan el empresario estadounidense Foster Gillett y su socio argentino Guillermo Tofoni también tiene deudas que pagar, porque si la temporada 2026 de la popular 'C' comenzara hoy, Rampla no está habilitado para jugar por los "entre 700.000 y 800.000 dólares" que adeudan del año pasado entre salarios de "jugadores, cuerpos técnicos y proveedores", señaló Tealdi.

Un mes atrás, cuando el equipo empezó la pretemporada bajo la conducción técnica de Carlos Aguiar, Tealdi declaró que Foster Gillett tenía unos "problemas personales", pero que igual se comprometió a pagar la deuda para garantizar la participación del club en la liga. Ahora dijo a Ovación que todavía no pagó, pero tiene plazo hasta que arranque la temporada a principios de mayo.

Estadio Olímpico de Rampla Juniors. Foto: Leo Mainé

Tealdi confía en que el americano cumpla su compromiso con Rampla, al igual que lo hizo el año pasado pese a los malos resultados: "Él ha puesto más de 2.000.000 de dólares en Rampla. El año pasado pagó 650.000 dólares adeudados para que el club pudiera competir y luego más pagos durante el año".

"Yo a Foster Gillett le escribo todos los días o día por medio, y recibo respuesta cada siete o 10 días. Me dice que está tratando de recuperar recursos que puso en Estudiantes de La Plata". El empresario desembolsó de 32 millones de dólares en Argentina, donde al final denegaron el ingreso de las SAD en el fútbol. "Él siempre me manifestó que se va a hacer cargo (de Rampla)", sostuvo Tealdi.

Más allá de la resistencia de algunos socios e hinchas del club para con él, Tealdi sostiene que es simplemente "el presidente administrativo", y que la relación con el presidente de la Asociación Civil del Picapiedra, Gabriel Kouyoundjian, es "excelente". "Toda la comisión directiva entiende que la única forma de que Rampla Juniors salga adelante es que Foster Gillett cumpla lo que prometió, porque sino el club no tiene como afrontar el pasivo ni las deudas que sigue generando".

Estadio Olímpico de Rampla Juniors. Foto: Leo Mainé

En ese sentido, señaló sobre el trabajo junto a los dirigentes picapiedras: "Estamos todos alineados, trabajando juntos para contratar al cuerpo técnico y jugadores, y explicarles la situación. En ese sentido la relación y la colaboración es espectacular".

"Acá el principal responsable es el dueño de la SAD y el accionista. Lo he intimado y estoy todos los días haciendo gestiones para que cumplan con lo acordado, pero al final el que tiene la obligación de capitalizar es el inversor", insistió.

En noviembre 2025, luego de concretarse el descenso inédito de Rampla a la 'C', un grupo de socios declaró a Tealdi "persona no grata" y exigió la desvinculación del club con la SAD: "Eso es un tema político y saldado porque la propia comisión directiva destacó y agradeció el trabajo que estamos haciendo para que el inversor cumpla con el club".

Gaston Tealdi, candidato a la presidencia de Peñarol. Foto: Darwin Borrelli.

—Sobre la investigación de la Senaclaft por posibles maniobras de lavado de activos: ¿Puede garantizar que los movimientos financieros de Rampla fueron transparentes y auditables?

—Eso es falso. Lo que hace la Senaclaft, y lo ha hecho con varios clubes y SAD, es pedir documentación para verificar el cumplimiento de los controles de lavado de activos: si tenés oficial de cumplimiento designado, manual de prevención, matriz de riesgo, el circuito económico y cómo ingresan los dineros. Nosotros presentamos absolutamente todo. Ya fuimos citados a fines del año pasado y a principios de este año entregué toda la documentación porque estaba todo en regla. Pero no es verdad que estén investigando una maniobra de lavado o un ilícito. Si hubiera algo así, quien interviene es la Justicia, no la Senaclaft.

—¿Hasta cuándo es el contrato entre la SAD de Foster Gillett y Rampla Juniors?

—Larguísimo. Es un contrato de 30 años. Todavía quedan 29.

—¿Existe el riesgo de que el inversor se desentienda del proyecto y el club se funda?

—Lavarse las manos no puede porque es el responsable. Podría escudarse en que está en Estados Unidos y que no tiene bienes acá en Uruguay. Pero pero siempre nos manifestó que se va a hacer cargo y que va a cumplir con lo que se comprometió.