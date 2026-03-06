Grupo Clarín afuera de las transmisiones del fútbol uruguayo: el dinero que debe pagar y quién tendrá ese lote

El tema de los derechos de televisación del fútbol uruguayo sigue sumando capítulos a su historia ya que el tema no está cien por ciento resuelto y en las últimas horas se dio a conocer otra noticia más que importante: Grupo Clarín quedó afuera por no firmar los contratos el lunes, día en el que se vencía el plazo para hacerlo en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

La empresa argentina se había presentado a la licitación con el objetivo de adjudicarse el lote 6 que comprende el ítem de “otras competencias” en las que están la Divisional C, la Copa AUF Uruguay, el fútbol femenino, el fútbol sala, el fútbol playa, las categorías juveniles A y B, y Copa Nacional de Clubes y el Campeonato de selecciones de la Organización del Fútbol del Interior (OFI).

Lo cierto es que Grupo Clarín no firmó el lunes como debía hacerlo, ya no podrá ser adjudicatario de ese lote y además, deberá abonar una suma que supera los 400.000 dólares por concepto de garantía de mantenimiento de oferta.

Esto obligó a la AUF a dar un vuelco en la adjudicación de estos derechos pese a que el Consorcio FLOW/GMG/CONOSUR que es parte de Grupo Clarín, presentó una intención de firma sujeta a opinión de la Defensa de la Competencia.

Asociación Uruguaya de Fútbol. Foto: Juan Manuel Ramos/Archivo El País.

Pero la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) le adjudicó ese lote a Torneos/DIRECTV —presentó la segunda mejor oferta— y será la empresa que transmitirá esas “otras competencias” durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2029, aunque ahora todo está sujeto a estudio por parte de la Comisión de Defensa de la Competencia y de los abogados de AUF.

Cabe recordar que Torneos/DIRECTV se había presentado a la licitación por el lote 6 con una oferta que era un 25% inferior a la de Grupo Clarín, empresa que finalmente no firmó.

El consorcio que finalmente se adjudicará ese lote ofreció US$ 2.200.000 por año, lo que hacen un total de 8,8 millones de dólares por los cuatro años de duración del contrato y será el segundo ítem que Torneos DIRECTV tendrá dentro de la licitación tras haberse quedado también con cable y TV abierta.

De esta manera, ya son siete los contratos de la licitación firmados a la espera del último, el de otras competencias, que fue adjudicado a Torneos/DIRECTV aunque está sujeto a estudio para poder cerrarlo en los próximos días.