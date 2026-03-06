Del golazo de Larregui a la tapada de Sosa: claves por las que Juventud va por otra noche heroica de visitante

"Estamos bien. En lo ofensivo tenemos que jugar más porque tenemos espacios; tenemos que movernos más, tenemos tiempo para jugar”, esas fueron las palabras de Sebastián Méndez, entrenador de Juventud de Las Piedras, a sus dirigidos en el corte de hidratación del minuto 22 en el duelo ante Deportivo Independiente Medellín (DIM). Y fue certero.

El elenco colombiano insinuaba poco. Solo un par de subidas de Frank Fabra, que no las había culminado bien y no más. En tanto que Juventud le costaba muchísimo avanzar a campo rival.

Halam Loboa puntea la pelota ante la marca de Gonzalo Gómez en el partido entre Juventud y el DIM. Foto: AFP.

Para cortar caminos optaba por meter la pelota al área cafetera a través de pelotazos largos o jugadas de balón detenido. Hubo un tema: las primeras ejecuciones no fueron buenas. Lo que llevó a que Bruno Larregui —quien sería clave en el complemento— y Agustín Alaniz no pesaran en el ataque.

El DIM, por su parte, se despertó. Comenzó a surgir la figura del argentino Francisco Fydriszewski, quien le marcó un gol a Liverpool en Montevideo por la llave anterior de esta Copa Libertadores. El alto delantero asistió a Fabra para dejarlo mano a mano con Sosa, pero el golero de 39 años se quedó con ese duelo.

Otra vez pesó Fydriszewski. Recibió un pelotazo largo de Kevin Mantilla, Federico Barrandeguy cayó al suelo acusando una infracción, pero poco le importó al delantero que definió y Sosa respondió. Aunque el rebote lo capturó el uruguayo Enzo Larrosa para decretar el 1-0 parcial.

El uruguayo Enzo Larrosa celebra su gol en el partido entre Juventud de Las Piedras y DIM. Foto: AFP.

La mentalidad de Juventud

Sebastián Sosa festeja el gol del empate de Bruno Larregui ante el DIM. Foto: AFP.

Parecía que se le venía la noche a Juventud de Las Piedras. No había tenido un tiro al arco de Salvador Ichazo y no se le caía una idea en materia ofensiva para poder inquietar a su rival en el Gran Parque Central (GPC).

Sin embargo, la actitud del local fue otra. Y eso se vio en el minuto 52 cuando Emmanuel Mas lanzó un pelotazo largo, Larregui la bajó de forma extraordinaria y su tiro se estrelló en el palo derecho de Ichazo. Y lo peor fue que Alaniz no pudo aprovechar el rebote porque su remate fue bloqueado por el zaguero Jorge Ortíz.

Los dirigidos por el Gallego Méndez cambiaron el chip. Tomaron una postura más ofensiva en busca del tanto de la igualdad, aunque el pedrense no modificó su esquema de 4-4-2. Los laterales, Barrandeguy y Mas, pasaron a jugar más arriba con el fin de lastimar a sus rivales.

Volvió a avisar Juventud. Luego de una combinación en la que Larregui asistió a Fernando Mimbacas, quien no pudo definir, pero en su afán de restar Malcom Palacios casi marca en su propia meta el 1-1.

El local no cesó. Rodrigo Chagas, una de las figuras de Juventud de Las Piedras, levantó la cabeza, lanzó un pase largo, no la despejó el defensor Malcom Palacios, Larregui le comió la espalda y sacó un potente disparo para marcar un golazo en el minuto 74. Explotó el GPC.

Bruno Larregui celebra su gol ante el DIM. Foto: AFP.

El DIM estaba golpeado. No sabía dónde se encontraba, en tanto que Juventud no aflojaba. Pues así casi se pone arriba en el marcador por un buen cabezazo de Mimbacas que reventó el travesaño de Ichazo.

Daba la sensación que la victoria se la iba a quedar el conjunto que conduce técnicamente Méndez. No obstante, el equipo colombiano generó la última chance de peligro y ahí apareció en su esplendor Sosa.

Francisco Chavarrea recibió la pelota en el área local y gestó un potente disparo. Pero Sosa, en dos oportunidades, respondió bien.

La historia se definirá en Medellín. Juventud va con vida a Colombia para hacer historia y pasar a la fase de grupos de la Libertadores. Debe ganar de visitante, algo que ya hizo en esta Copa.