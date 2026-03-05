Con varias novedades, mirá el probable equipo de Nacional para visitar a Juventud por el Torneo Apertura

El Nacional de Jadson Viera continúa trabajando en la Ciudad Deportiva Los Céspedes a la espera del cruce ante Juventud de Las Piedras por la quinta fecha del Torneo Apertura. El encuentro está fijado para el domingo 8 de marzo a las 17:00 horas en el Parque Artigas, luego de que se analizara la posibilidad de fijarlo en el Estadio Centenario y finalmente quedara descartada.

En lo que respecta a la conformación del equipo, el entrenador del tricolor debe suplir dos bajas obligadas. La primera es la del capitán Sebastián Coates a causa de una lesión. En el clásico disputado en el Gran Parque Central sufrió un desgarro muscular en isquiotibiales de muslo derecho y estará enfocado en su recuperación durante varias semanas.

Con este panorama, Agustín Rogel, quien lo suplió ante Peñarol, se perfila como uno de los integrantes de la zaga. Después el técnico deberá resolver qué juvenil tomará el desafío de ocupar el lugar que dejó Julián Millán tras ser transferido al Fluminense.

Paolo Calione y Tomás Viera, quienes hasta el momento venían alternando sus ingresos en la convocatoria, se disputan un lugar en el once. Aunque, de acuerdo a lo que pudo saber Ovación, Viera corre con mayores posibilidades de ser titular.

Por su parte, Mauricio Vera, la última incorporación del Bolso en este mercado de pases, podría reforzar el mediocampo que ante el aurinegro lo conformaron Lucas Rodríguez y Luciano Boggio.

Nicolás "Diente" López, una de las figuras de la temporada pasada, quien tuvo su debut por el Apertura ante Progreso e ingresó en el tramo final del clásico, podría ganarse un lugar como titular. Tiene un mano a mano por el puesto con Maxi Silvera.

Cabe recordar que Juan Cruz de los Santos ya entrena hace varios días a la par del grupo tras recuperarse de una lesión muscular y es probable que retorne a la convocatoria para visitar al pedrense, aunque en estos casos suelen ir administrando la carga de minutos.

De esta manera, la probable oncena de Nacional para visitar a Juventud es la siguiente: Luis Mejía; Juan Pintado, Agustín Rogel, Tomás Viera, Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Mauricio Vera/Luciano Boggio; Tomás Verón Lupi, Nicolás López/Maxi Silvera, Rodrigo Martínez; Maxi Gómez.