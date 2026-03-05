Mateo, el hijo de Diego Aguirre que trabaja en Peñarol: la decisión de Marcelo Rodríguez y qué dijo la Fiera
El director deportivo Mirasol contó cómo fue que se llegó a la contratación de una figura que se volvió famosa porque tiene el equipo titular “antes que nadie”.
Marcelo Rodríguez, director deportivo de Peñarol, dio a conocer una situación particular que ocurrió en el club y que tiene al entrenador Diego Aguirre y a su hijo Mateo como protagonistas.
En entrevista con “La Mañana del Fútbol” (El Espectador Deportes), el integrante del área deportiva de la institución Mirasol contó: “Me gusta mucho trabajar en equipo e intercambiar opiniones. Mi función es lograr lo mejor para el Primer Equipo de Peñarol y eso necesita una adaptación de mi trabajo al estilo de Diego Aguirre y no al revés. Me siento muy cómodo trabajando con él”.
En esa misma línea pero en el programa “Doping Positivo” (YouTube), Rodríguez dijo: “Creo conocerlo a él, sus gustos, sus momentos, lo que le gusta, lo que no le gusta y él conmigo se lleva muy bien. Este último mercado estuvimos mucho tiempo juntos”.
“Un día normal nuestro es desayunar juntos, charlar, entrenar y volver a juntarnos. Y nos hemos integrado mucho, creemos que hicimos un buen mercado. Pidió en algunos casos un nombre específico, en otros buscamos, pero de verdad es muy fácil laburar con él y siempre fue fácil”, remarcó el argentino, que agregó: “Yo soy un director deportivo de bajo perfil y me gustan los logros. Yo digo logramos, nunca digo logré”.
Y acerca de la relación con Aguirre, Marcelo Rodríguez contó otra situación que se dio hace poco: “Ahora hace poquito se fue un videoanalista de Primera y le dimos a Gastón Píriz. Nos quedamos con Emiliano y le dije a Diego, ‘mirá yo te lo doy a Gastón que es una pieza fundamental, pero vos tráeme a Mateo’, el hijo, porque Mateo había hecho una pasantía en Athletico Paranaense, es un chico que mamó fútbol de toda la vida y ve mucho fútbol”.
“Yo sabía que Mateo nos podía aportar mucho a nosotros y nosotros hacerlo crecer a él. A ese punto de confianza llegamos en la relación. Yo no le pido un hijo a cualquiera. Y él está trayendo a un hijo, es un tipo que respeta los lugares. De hecho Diego a Mateo no lo iba a traer, pero cuando se lo comentó a Mateo, Mateo quiso venir”, expresó Rodríguez.
“Si Diego me dice que quiere a tal jugador con nombre y apellido, yo sé que realmente confía en el jugador y nosotros lo vemos y no hay nada mejor que decirle ‘che Diego vamos con ese’”, contó el argentino sobre las situaciones que se pueden llegar a dar en los períodos de pases.
Cabe recordar que en 2024, cuando Peñarol llegó a semifinales de la Copa Libertadores, el entrenador aurinegro viajó junto a su hijo a todos los partidos y por entonces comentó: "Siempre se generan charlas sobre quién juega, una cosa y otro. Tiene muchas primicias, pero está blindado y sabe que no tiene que comentarlo ni con su sombra. Le digo la justa y si hay alguien que sabe la justa es él".
"Es el único que me pide datos porque no le doy datos a nadie, por eso me molesta cuando los periodistas tienen las primicias que no deberían tener y logran llegar a lugares que a veces me sorprenden pero hay que entender que es parte de esto", remarcó el técnico aurinegro.
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