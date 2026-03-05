Monarriz previo al partido con Peñarol: “Te doy el cuadro, no hay misterio, voy a ir bien perro con línea de 5"

Después del histórico triunfo clásico del domingo anterior en el Gran Parque Central, Peñarol vuelve a jugar este sábado en su Estadio Campeón del Siglo frente a un rival que siempre complica como Danubio. El partido está fijado para las 20:30 horas y se puede ver en vivo por DSports, Disney+ y Antel TV.

El equipo del argentino Diego Monarriz comenzó el Torneo Apertura con dos triunfos consecutivos sobre Cerro y Boston River, luego sufrió una dura derrota 0-4 ante Racing, y en la cuarta fecha empató 2-2 con Progreso en Jardines.

Tiene siete puntos y forma parte del pelotón de siete equipos que escoltan a los tres líderes —Peñarol, Central Español y Deportivo Maldonado— que tienene nueve unidades.

El de este fin de semana es un partido importante para el franjeado porque de sumar puede dar un paso al frente en la tabla de posiciones, sacándose un rival difícil de encima y con terreno a favor para seguir avanzando en el Apertura.

En ese sentido, el director técnico de Danubio habló en la previa sobre el cruce con los aurinegros y cuando fue consultado sobre qué le diría a Diego Aguirre en la previa, bromeó: "Que se deje de romper las peltoas, que ya ganó el clásico y están felices, que me deje ganar a mí, nada más".

Más tarde, consultado por el 11 de Danubio para jugar frente a Peñarol, sorpendió con otra declaración irrisoria: "Te doy el cuadro, no hay misterio, voy a ir bien perro con línea de cinco".

Y pasó a decir el cuadro supuestamente titular del sábado: "Goico; Balatti, Joaquín, el Indio si llega, Cavanagh, Lea Sosa; Rossi, Seba Rodríguez y Peralta; Maicol (Ferreira) y tengo dudas con el nueve”.

Pasando en limpio, Danubio jugaría con Mauro Goicoechea en el arco; Facundo Balatti, Joaquín Pereyra, Emiliano Velázquez, Tomás Cavanagh, Leandro Sosa en la defensa; Iván Rossi, Sebastián Rodríguez y Mateo Peralta en el medio; y arriba Maicol Ferreira junto a un centrodelantero que el entrenador no quiso adelantar.