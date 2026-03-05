Rivero y el "no" de Peñarol: "El Köster está habilitado pero necesitamos el ok del visitante, que fue negativo"

Álvaro Rivero el Presidente de la Mesa Ejecutiva de Primera División de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), descartó la posibilidad de que Albion fuera local en el Estadio Luis Köster de Mercedes, por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya por una negativa de Peñarol. El Pionero había solicitado la inspección del escenario, y si bien esta fue aceptada, el reglamento ampara al Carbonero para rechazar la propuesta, lo cual hizo.

La autoridad de la AUF fue entrevistada en el programa Quiero Fútbol de Sport 890, donde despejó dudas de la fijación del escenario donde Albion tendrá que recibir a Peñarol. Si bien Rivero confirmó que la cancha: "está habilitada", aclaró: "necesitamos el ok del visitante, que en este caso fue negativo". Anteriormente, explicó que es un procedimiento que se aplica cuando un equipo fija una cancha que no es de primera división. Respecto a la fijación agregó que "se podrá jugar en el Franzini, o donde lo diga Albion".

Además, Rivero comunicó que "desde el martes a la noche quedó liberado el Centenario para la fecha 5", al cambiarse el recital de Bryan Adams al Antel Arena. "Albion evaluará donde llevará el partido", concluyó.

El partido está fijado para el sábado 14 de marzo, a las 20:30 horas.

Así se juega la fecha 6

La sexta etapa comenzará en el Estadio Gran Parque Central, con el encuentro entre Nacional y Wanderers, el viernes 13 a las 20:00.

El sábado continuará con tres partido. A las 10:00 de la mañana, Cerro va a recibir a Progreso en el Estadio Monumental Luis Tróccoli. Boston River jugará en Florida, enfrentando a Racing a las 17:00 horas en el Estadio Campeones Olímpicos. A la hora 20:30, la jornada se cerrará con el partido donde Peñarol visitará a Albion en escenario a confirmar.

El domingo también comenzará a las 10:00 de la mañana, donde Central Español jugará en el Parque Palermo frente a Cerro Largo. A las 17:00 Danubio va frente a Juventud en el Estadio Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff. Por su parte, Deportivo Maldonado y Defensor Sporting culminarán el fin de semana a las 20:30 horas en el Estadio Domingo Burgueño Miguel.

La fecha tendrá su complemento el lunes 16 de marzo, a las 20:00, con el partido entre Liverpool y Montevideo City Torque en el Parque Alfredo Víctor Viera.