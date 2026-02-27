Se fijaron las fechas 5 y 6 del Torneo Apertura: ambas se disputarán entre viernes y lunes

La Asociación Uruguaya de Fútbol confirmó los detalles de las fechas 5 y 6 del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya, que se jugarán entre viernes y lunes. Solo resta a confirmar el escenario donde Albion recibirá a Peñarol, ya que el Pionero solicitó jugar en Mercedes y está a la espera de la inspección del Estadio Luis Köster.

La quinta etapa comenzará con un partido el viernes 6 de marzo, en el que Wanderers recibirá a Deportivo Maldonado en el Parque Alfredo Víctor Viera, a las 20:00 horas.

El sábado, dos partidos más continuarán la jornada, donde Progreso jugará frente a Albion en el Parque Abraham Paladino, a las 17:00. La jornada la cerrarán Peñarol y Danubio, en el Estadio Campeón del Siglo, a la hora 20:30.

El domingo será el día más cargado, con tres encuentros. Racing se cruzará con Cerro a las 9:45 de la mañana, en el Parque Roberto. Nacional tendrá su visita a Las Piedras para enfrentar a Juventud en el Parque Artigas, a las 17:00 horas. Defensor Sporting y Central Español culminarán la actividad del fin de semana en el Estadio Luis Franzini, a las 20:00.

La fecha se complementará el lunes con dos partidos. A las 18:30, Cerro Largo recibirá en el Estadio Ubilla a Montevideo City Torque, y a las 21:30, Boston River jugará frente a Liverpool en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida.

📆 Así se jugará la quinta fecha 🔜 #FábricaDeTalentos🌎 pic.twitter.com/qF4TsCXr0x — Liga AUF Uruguaya (@LigaAUF) February 27, 2026

Por su parte, la sexta etapa comenzará en el Estadio Gran Parque Central, con el encuentro entre Nacional y Wanderers, el viernes 13 a las 20:00.

El sábado continuará con tres partido. A las 10:00 de la mañana, Cerro va a recibir a Progreso en el Estadio Monumental Luis Tróccoli. Boston River jugará en Florida, enfrentando a Racing a las 17:00 horas en el Estadio Campeones Olímpicos. A la hora 20:30, la jornada se cerrará con el partido donde Peñarol visitará a Albion en escenario a confirmar.

El domingo también comenzará a las 10:00 de la mañana, donde Central Español jugará en el Parque Palermo frente a Cerro Largo. A las 17:00 Danubio va frente a Juventud en el Estadio Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff. Por su parte, Deportivo Maldonado y Defensor Sporting culminarán el fin de semana a las 20:30 horas en el Estadio Domingo Burgueño Miguel.

La fecha tendrá su complemento el lunes 16 de marzo, a las 20:00, con el partido entre Liverpool y Montevideo City Torque en el Parque Alfredo Víctor Viera.