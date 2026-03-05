El plantel de Peñarol crece: debuts, retornos y el plan de Diego Aguirre para la Copa Libertadores

Domingo 2 de marzo. En plena tarde previa al clásico frente a Nacional en el Gran Parque Central, Peñarol dio la lista de convocados para ir a La Blanqueada y los nombres hicieron ilusionar a más de un hincha que soñaba con lo que luego iba a pasar.

Es que ese plantel creció en nombres y también en opciones producto de que, de a poco, y luego de haber tenido varios inconvenientes en el inicio de la temporada en cuanto a lesiones, Diego Aguirre comienza a contar con más jugadores.

Y se trata de una buena noticia para la Fiera, que en el cierre de la temporada 2025 y en el comienzo de la 2026, lidió con algunas lesiones de jugadores importantes que por una razón u otra no han podido estar a la orden en varios partidos.

Pero ya el clásico marcó un hito para la versión 2026 de Peñarol porque en primer lugar el aurinegro no tuvo lesiones durante el encuentro y, al menos hasta el momento, no se han reportado casos de jugadores sentidos.

Además, el técnico pudo contar con futbolistas que se recuperaron de sus respectivas lesiones y también que otros con los que aún no había podido contar desde su llegada a la institución aurinegra.

Respecto a esto último, Aguirre pudo hacer debutar a Mauricio Lemos, quien se había sumado al plantel el 11 de febrero y en el clásico del domingo tuvo su estreno ingresando a los 87 minutos por Leonardo Fernández luego de la expulsión de Eric Remedi, por lo que el entrenador lo mandó al zaguero de 30 años a la mitad de la cancha para reforzar esa zona del campo de juego.

Diego Aguirre y Leo Fernández de Peñarol en un clásico en el GPC. Foto: Leonardo Mainé

Además, futbolistas como Franco Escobar, Diego Laxalt y Maximiliano Olivera volvieron a tener minutos en el encuentro frente al Tricolor y esa también fue una buena noticia para la Fiera.

El lateral argentino de 30 años había visto actividad oficial por última vez el 7 de febrero en la primera fecha del Apertura jugando solo 45’ frente al Montevideo City Torque.

De ahí en más y teniendo en cuenta la inactividad que arrastraba, el rosarino quedó al margen de las convocatorias para enfrentar a Central Español y Deportivo Maldonado y volvió a estar a la orden en el clásico, partido en el que ingresó para jugar el segundo tiempo sustituyendo a Leandro Umpiérrez, quien había sido amonestado en la primera parte.

Un caso similar fue el de Diego Laxalt, quien también jugó 45’ en la primera fecha del Torneo Apertura, no estuvo convocado ante el palermitano y contra Deportivo Maldonado sumó otros 45’ en la previa al clásico.

Contra Nacional, el lateral izquierdo jugó 30’ y lo hizo en la zona de volantes, posición que no desconoce.

El otro regreso que tuvo Peñarol el domingo fue el del capitán Maximiliano Olivera, quien no veía acción desde el 21 de enero, noche en la que sufrió un esguince de rodilla que lo mantuvo alejado de las canchas hasta el clásico en el que ingresó a los 80’ por el “Indio” Fernández, quien se suma a esa lista de “altas” ya que hizo su estreno con la camiseta Mirasol.

Y habrá más porque en dos semanas Eduardo Darias volverá a tener minutos, se espera por la evolución de Lucas Hernández y Abel Hernández ultima la recuperación de un esguince de rodilla. Por otra parte, Tomás Olsae se lesionó y será sometido a estudios méidcos.

Todos apuntan a un objetivo en común: llegar de la mejor manera al inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Así lo manifestó Diego Aguirre y ese será el plan del entrenador de cara a los próximos partidos en los que además sabe que debe mantener la cima del Torneo Apertura que comparte con Deportivo Maldonado.

Tomás Olase en Los Aromos tras superar una rotura de ligamentos cruzados. Foto: @OficialCAP.

Tomás Olase se lesionó y está en sanidad: le harán estudios

A pesar de las buenas noticias que viene teniendo Diego Aguirre en el plantel de Peñarol, el entrenador aurinegro tuvo una mala y es la lesión de Tomás Olase, quien se había sumado a los trabajos de pretemporada en el inicio del 2026 luego de superar una lesión de ligamentos cruzados que sufrió en febrero de 2025.

El volante de 22 años nacido en Colonia del Sacramento, sufrió una lesión muscular y será sometido a estudios médicos en las próximas horas para saber la entidad y sobre todo, los plazos de recuperación. “Suele pasar que cuando un jugador se recupera de una lesión de ligamentos cruzados con una larga inactividad, vuelva y sufra un desgarro o algo similar”, contaron desde el club Carbonero a Ovación.