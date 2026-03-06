Copa Sudamericana: con 28 clasificados a los grupos, ya están los cuatro bombos confirmados para el sorteo

A dos semanas del sorteo que se realizará el jueves 19 de marzo, a las 20:00 horas —junto al de la Libertadores— la Copa Sudamericana definió la ubicación en el sorteo de los 28 clasificados a la fase de grupos, mientras que los cuatro que caigan en la fase 3 de la principal competencia del continente, completarán el bombo 4. Los uruguayos ya conocieron el martes su posición: Montevideo City Torque y Boston River estarán en el tercero, y Juventud, en caso de no poder superar a Independiente Medellín, irá al cuarto.

La posición de los equipos en el sorteo se determina por el Ranking Conmebol, que evalúa la performance de los equipos en los últimos diez años, reduciendo el valor de la competición un 10% por año, y agregando un valor histórico, por lo hecho en Libertadores y Sudamericana, en toda la historia.

El Sastre, ocupa la posición 123 en el continente, y es el 20 en la competición. Por su parte, el Ciudadano ostenta el lugar 135 y es el 21 mejor ubicado de la Sudamericana. Recordar que no podrán coincidir dos equipos del mismo país, en un grupo. Esta restricción se aplica incluso para los equipos provenientes de la fase 3 de la Libertadores, a diferencia de lo que ocurre en el torneo de mayor importancia, que los provenientes de las fases previas, no aplican en la restricción. Esto significa que ninguno de los uruguayos, podrá ser sorteado con Juventud en la fase de grupos.

Así quedaron los bombos

Bombo 1: River Plate (Argentina), Atlético Mineiro (Brasil), São Paulo (Brasil), Racing (Argentina), Grêmio (Brasil), Olimpia (Paraguay), Santos (Brasil), América de Cali (Colombia).

Bombo 2: San Lorenzo (Argentina), Red Bull Bragantino (Brasil), Palestino (Chile), Millonarios (Colombia), Caracas (Venezuela), Vasco Da Gama (Brasil),

Cienciano (Perú), Tigre (Argentina).

Bombo 3: Audax Italiano (Chile), Blooming (Bolivia), Academia Puerto Cabello (Venezuela), Boston River (Uruguay), Montevideo City Torque (Uruguay), Deportivo Cuenca (Ecuador), Independiente Petrolero (Bolivia), Macará (Ecuador).