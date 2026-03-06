Nacional espera por Oscar Ustari: el plazo límite para una respuesta y por qué le "seduce" volver a Montevideo

Nacional ya tiene conformado casi la totalidad de su plantel, pero mantienen el objetivo de reforzar el puesto del arquero y desde hace varios días pusieron la mira en Oscar Ustari, el argentino de 39 años que viene de quedar libre del Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez.

Por su jerarquía individual y el extenso recorrido en el fútbol, con pasaje incluido por la selección argentina, en el tricolor consideran que podría aportar mucho para el grupo. Y también a nivel de cancha sabiendo que existe la posibilidad de que Luis Mejía se pierda varios partidos del año por su citación a la selección de Panamá.

El propio Jadson Viera reconoció el interés por el golero en la conferencia de prensa previa al clásico ante Peñarol: "Surgió la posibilidad de Oscar Ustari, la hablé con él, pero no hay nada confirmado. Pidió unos días para analizarlo. Yo quiero estar cubierto, puede ser una posibilidad que se defina la semana que viene", aseguró el 26 de febrero.

¿A qué se debe la demora en la respuesta de Ustari? De acuerdo a lo que pudo saber Ovación con fuentes tricolores, el experimentado futbolista estuvo varios días instalado en México por algunas cuestiones personales que le impidieron meditar una decisión final con tiempo.

Oscar Ustari celebrando el título de la MLS con Lionel Messi, capitán del Inter Miami. Foto: oscarustari en Instagram.

De todas formas, por estas horas ya se encuentra en Argentina y entienden que falta poco para tener una comunicación suya. El área deportiva conserva la expectativa de poder cerrarlo, pero ya fijó la semana próxima como fecha límite para conocer su resolución.

Ustari ya conoce en detalle el fútbol uruguayo debido a que hace varios años tuvo una etapa como jugador de Liverpool, donde disputó 15 encuentros y mantuvo la valla invicta en ocho. Fue entre julio del 2019 y enero del 2020, cuando emigró al Pachuca.

Según trasladaron desde el Bolso a Ovación, en los intercambios con él dejó claro que le "seduce" retornar a Montevideo.

En su vasta trayectoria representó a clubes de la talla de Boca Juniors, Sunderland, Independiente, Atlas y Getafe.