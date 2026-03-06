Fue sparring de Bielsa, superó una grave lesión de rodilla y se perfila como titular en Nacional ante Juventud

Tomás Viera tiene una oportunidad de oro en Nacional. El defensor central de 19 años, que hasta la cuarta fecha del Torneo Apertura alternaba su lugar en la convocatoria con Paolo Calione, se perfila como titular en el once que visitará a Juventud de Las Piedras el domingo desde las 17:00 en el Parque Artigas.

La partida de Julián Millán al Fluminense dejó al tricolor sin un bastión del equipo, quien venía de ser la figura de la Liga AUF Uruguaya 2025 e incluso le dio la victoria frente a Progreso. Jadson Viera afronta ahora el desafío de suplantar al colombiano y también al capitán Sebastián Coates, que sufrió un desgarro muscular en isquiotibiales del muslo derecho y tendrá varias semanas de recuperación.

Agustín Rogel, que viene de hacer su reestreno en el Bolso durante el clásico ante Peñarol al ingresar a los 24 minutos, será el encargado de liderar la zaga contra el pedrense. Su compañero podría ser Viera, un defensor oriundo de Rosario, Colonia, que comenzó su recorrido en Nacional en la Séptima División. En principio ocupaba el lateral, pero con el tiempo se trasladó a la zaga, el sitio donde se consolidó.

Tomás Viera en su debut oficial con la camiseta de Nacional frente a Danubio en Jardines. Foto: tomy_viera31.

Su abuelo Máximo y Daniel “Pato” López fueron los actores claves para que arribara a la captación de Nacional, desde donde comenzó un camino sinuoso. Sobre todo porque en el mejor momento de su carrera, luego de que el propio Marcelo Bielsa lo llevara de sparring a la Copa América con Uruguay, sufrió una rotura de ligamento cruzado de su rodilla derecha.

Fue el 23 de setiembre de 2024 mientras representaba a la Sub 19 del tricolor ante Progreso en el Complejo La Familia. Venía de representar a la Celeste en la Sub 20 y de ser convocado con la mayor para el cruce ante Venezuela por Eliminatorias. Pero tuvo que volver a empezar.

Debió operarse e hizo toda la recuperación en la sanidad del club. Gestionaron su caso con calma y primero jugó tres partidos en la Tercera División de Rafa García. Hasta que llegó su debut en Primera División aquel 12 de octubre de 2025 en la igualdad 0-0 ante Danubio. Ingresó por Christian Ebere, jugó 36 minutos y tuvo un rol clave por la reciente expulsión de Nicolás Lodeiro. Se abocó a la cobertura del lateral izquierdo y cumplió con creces controlando los ataques del extremo Lucas Sanseviero.

Tomás Viera en un compromiso representando a Nacional en las juveniles. Foto: tomy_viera31 en Instagram.

Ahora, que en los laterales parecen tener un lugar asegurado Juan Pintado y Camilo Cándido, jugaría en su puesto natural.

Se destaca por la fuerza, la capacidad de salto y su velocidad, unos atributos que en su momento hicieron que Fabián Coito lo comparara con Sebastián Cáceres, futbolista de la selección uruguaya y del América de México.

Dentro de sus referentes en el puesto se encuentra Diego Polenta, excapitán y multicampeón con el Bolso. También admira a emblemas de la talla de Diego Godín, Sergio Ramos, Virgil van Dijk y Cristian “Cuti” Romero. De todas formas, fuentes allegadas al jugador aseguran que su ídolo y referente de vida es su abuelo.