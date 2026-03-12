Los memes más cómicos sobre el hat-trick de Valverde en Champions: del "asador" a la reacción eufórica de Mbappé

Federico Valverde convirtió un hat-trick impresionante este miércoles para el Real Madrid en octavos de final de la UEFA Champions League, nada menos que frente al Manchester City de Pep Guardiola y solamente en el primer tiempo del partido.

El equipo de Álvaro Arbeloa sacó esa diferencia de tres goles en la eliminatoria y encaminó su clasificación a cuartos de final, aunque todavía le queda jugar el partido de vuelta en el Emirates Stadium de Manchester para terminar de sellarla.

Pero más allá de todo, los focos se los llevó el volante uruguayo que firmó, admitido por él mismo, el mejor partido de su carrera en el Real Madrid y ante un Santiago Bernabéu repleto de madridistas. Fue el primer triplete de su carrera deportiva.

Las redes sociales explotaron con publicaciones sobre el impactante desempeño del volante y el ingenio popular dijo presente cuando aparecieron los primeros memes. De los primeros en aparecer fue el popular chiste de "asador", luego un video de Valverde hablando tras un partido de Peñarol con su tono de voz de adolescente.

Además, reacciones de sus compañeros en la tribuna, como Kylian Mbappé y Jude Bellingham que no estuvieron a la orden por lesiones, y también en zona mixta. Por ejemplo Thibault Courtois declaró: "Valverde tiene que patear 10 veces al arco por partido".

También hay un video del festejo del tercer gol de Valverde en el que se enfoca a Antonio Rudiger frotando la pierna derecha del uruguayo, como dándole las gracias por los goles.

Este tio se ha follado a toda una institución millonaria como el city y a Pep Guardiola.. Cuanto honor. pic.twitter.com/ZnhnaKbIrO — (fan) Trunks (@trunksRM) March 11, 2026

Antonio Rüdiger dándole las gracias a la pierna de Fede Valverde .



JAJAJAJAJAJA 😭😭🤣🤣🤣pic.twitter.com/IZkU2q0Z3l — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) March 12, 2026

When Toni Kroos speaks, you listen. https://t.co/Sj7Gkeq4Xa — Madrid Zone (@theMadridZone) March 12, 2026

🚨 Thibaut Courtois: "Fede Valverde needs to shoot AT LEAST 10 times a game." pic.twitter.com/MoIodTYNPE — Madrid Zone (@theMadridZone) March 11, 2026

Kylian Mbappé celebrando los goles de Fede Valverde.



Cada vídeo es mejor 🤣🤣🤣pic.twitter.com/EKnhvTyi2F — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) March 11, 2026