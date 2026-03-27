Vuelta Ciclista del Uruguay 2026: ¿cuándo retornan los competidores y qué calles se verán afectadas?

El pasado jueves comenzó la Vuelta Ciclista del Uruguay 2026, organizada por la Federación Ciclista Uruguaya, donde recorrerán todo el país durante la semana de Turismo.

¿Cuál es el recorrido de la vuelta ciclista?

La Vuelta Ciclista del Uruguay 2026 tiene 11 etapas y más de 1.700 kilómetros, atravesando a los departamentos de Montevideo, San José, Mercedes, Tacuarembó, Paysandú, Salto, Cerro Largo, Rocha, Lavalleja, y las localidades Lago Merín, Melo, Cebollatí, Tala y Trinidad, para finalizar el domingo 5 de abril en Montevideo.

Cortes de tránsito y desvíos de ómnibus por la llegada de los ciclistas

Cortes

Se estima que los competidores lleguen a Montevideo sobre el mediodía del domingo 5 de abril. Retornarán por la ruta 1 hacia rambla portuaria, subirán por Florida hacia Plaza Independencia, tomarán a contramano por la circunvalación de la Plaza hacia 18 de Julio, para llegar nuevamente al punto de partida: la explanada de la IMM.

Por tal motivo, ese mismo día se cortará la avenida 18 de Julio desde Plaza Independencia hasta Vázquez, de 7:00 a 15:00 horas. También estarán cortadas las intersecciones de:

Vázquez y Colonia, Barrios Amorín y Constituyente, Constituyente y Guayabos, Ejido y Soriano, Ejido y San José, Yaguarón y Mercedes, Yaguarón y Colonia, Cuareim y Mercedes, Av. Del Libertador y Mercedes, Julio Herra y Obes y Mercedes, Convención y Mercedes.

Una hora antes de la llegada: Yi y San José, Cuareim y Colonia, Paraguay y San José, Río Negro y Colonia, Julio Herrera y Obes y Colonia, Wilson Ferreira Aldunate y San José.

Al momento que llega la competencia al centro se cortará la calle Florida en las intersecciones con Colonia, Mercedes, Uruguay, Cerrito, Cerro Largo y rambla 25 de Agosto.

Desvíos

De 7:00 a 15:00 horas regirá el siguiente desvío de las líneas de transporte:

Línea CE1 Ciudad Vieja: 18 de Julio, Pablo de María, Colonia, Andes, Uruguay.

Línea CE1 Tres Cruces: Buenos Aires, Ituzaingó, Rincón, Mercedes, Magallanes, 18 de Julio a ruta.

Líneas desde Av. Italia/ Bv. Artigas por 18 de Julio a Pza. Independencia: Circuito 18 de Julio, Minas, Colonia, Andes, Mercedes, Magallanes a ruta.

Líneas desde Av. Italia/ Bv. Artigas por 18 de Julio a Ciudad Vieja: 18 de Julio, Minas, Colonia, Andes, Uruguay, 25 de Mayo, Juncal – Cerrito, Lindolfo Cuestas, Buenos Aires, Ituzaingó, Mercedes, Magallanes – 18 de Julio a ruta.

Líneas desde 8 de octubre circuito Pza Independencia: 18 de Julio, Minas, Colonia, Andes, Mercedes, Magallanes, 18 de Julio a ruta.

Leonel Rodríguez gana la etapa 1 de la Vuelta Ciclista 2026. Foto: Facundo Montero

Líneas desde 8 de octubre a Pza. España: 18 de Julio, Minas, Colonia, Florida, Pza. Independencia, Liniers a Terminal.

Líneas por 18 de Julio hacia 8 de Octubre: Buenos Aires, Liniers, San José, Andes, Mercedes, Magallanes, 18 de Julio a su ruta.

Líneas desde Rivera -Jackson a Pza Independencia 60, 62, 104, 117: Rivera/Jackson. Guayabos, Martínez Trueba, Soriano, Andes, San José, A. Lanza, Maldonado.

Línea 142: Av. Rivera/Jackson. Guayabos, Martínez Trueba, Soriano, Andes, San José, A. Lanza, Maldonado, Minas, 18 de Julio a su ruta.

Líneas desde Rivera (60– 62): Rivera, 18 de Julio, Minas, Colonia, Andes, Uruguay, 25 de mayo a su ruta.

Líneas desde Ciudad Vieja hacia Rivera (60 – 62): Buenos Aires, Liniers, San José, Aquiles Lanza, Maldonado, Barrios Amorín, Constituyente, Rodó, Minas, 18 de Julio a su ruta.

Línea 121: 18 de Julio, Minas, Colonia, Andes, Uruguay, 25 de Mayo a ruta. Vuelta: Buenos Aires, Liniers, San José, Aquiles Lanza, Maldonado, Barrios Amorín, Constituyente, Rodó, Minas, 18 de Julio a ruta.

DE1: Canelones, Jackson, Rivera, 18 de Julio, Minas, Colonia, Río Branco, Uruguay. Vuelta: Buenos Aires, Liniers, San José, Aquiles Lanza, Maldonado, B. Amorín, Constituyente a su ruta habitual.

Líneas 149 Mendoza, 522 Sayago (Hora 10.30 aprox.): Ejido, Maldonado, Minas, Colonia, Ejido a su ruta.

Líneas 427 Portones, 582 Pta. Carretas: San José, A. Lanza, Maldonado, Barrios Amorín, Constituyente a ruta.

Cómo seguir la Vuelta Ciclista 2026 en vivo

La competencia se transmite en vivo por Antel TV, sin costo para los usuarios de Antel. También por televisión abierta en la señal 5.2 de Canal 5 (Medios Públicos). Por radio se transmite a través de tres difusoras: Radio Nacional 1130 AM, Radio Uruguay 1050 AM y 94.7 FM, y Radio Cristal 1470 AM.