IMM anunció que prohibirá estacionar en una zona céntrica de Montevideo: las calles afectadas

La Intendencia de Montevideo (IMM) estableció una nueva prohibición de zonas de estacionamiento. Esto abarca las calles de:



Monte Caseros desde L.A. de Herrera hasta Mariano Moreno (acera noroeste), de lunes a viernes de 7:00 a 14:00 horas.

Monte Caseros entre L.A. De Herrera y Jaime Cibils (acera sureste), de lunes a viernes de 14:00 a 20:00 horas.

Cortes y desvíos de ómnibus por la Semana Criolla del Prado

Con motivo de la Semana Criolla del Prado, que se extiende desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril, la IMM realizará cortes de calle y desvíos de ciertas líneas de ómnibus en la zona del Prado. Las líneas ingresarán a Lucas Obes, en el horario de 12:00 a 20:00 horas.

¿Qué líneas se desviarán y qué paradas estarán suspendidas?

Desde el domingo 29 marzo y hasta el 5 de abril, de 12:00 a 20:00 horas, las líneas que van por Av. Agraciada (tanto hacia el Centro como hacia afuera: L14, L28, L29, 125, 127,128, 130, 137, 370, 409, 427, 494, 524, 546, G), por Av. Millán (526 y 582), por Av. Luis A. de Herrera (181, 183, 306) y por Capurro (17 y 76) se desviarán hacia Lucas Obes para hacer la parada frente a la Rural del Prado.

Además, estarán suspendidas las paradas por Agraciada, desde 19 de Abril hasta Lucas Obes, y las paradas provisorias se ubicarán en Atilio Pelossi, entre Hugo Balzo y Av. Buschental. Las paradas oficiales estarán por la calle Lucas Obes.

Cambios en la circulación de la zona del Prado

Por la dinámica de la movilidad en la zona, desde el pasado miércoles 25 de marzo y hasta el domingo 5 de abril, cambia el sentido de circulación de las siguientes calles:



Flechamiento de Martin Irigoitia desde Juan Carlos Blanco a Buschental

Flechamiento de Hermanos Ruíz desde Adolfo Berro a Lucas Obes

Flechamiento de Gaetán desde Buschental a 19 de Abril

Flechamiento de Valdense desde Aiguá a 19 de Abril

Flechamiento de Lozano desde Lucas Obes a Agraciada

Flechamiento de Hugo Balzo de Luis A. de Herrera hacia Atilio Pelossi

Estará prohibido estacionar en:

