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IMM anunció que prohibirá estacionar en una zona céntrica de Montevideo: las calles afectadas

La Intendencia de Montevideo dio a conocer las nuevas calles a las cuales se les prohibirá el estacionamiento, afectando una zona céntrica de la ciudad. Conocé cuáles son las calles y qué recorrido tienen.

El País
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26/03/2026, 14:33
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Calle Luis A. de Herrera
Calle Luis A. de Herrera
Foto: Google Maps

La Intendencia de Montevideo (IMM) estableció una nueva prohibición de zonas de estacionamiento. Esto abarca las calles de:

  • Monte Caseros desde L.A. de Herrera hasta Mariano Moreno (acera noroeste), de lunes a viernes de 7:00 a 14:00 horas.
  • Monte Caseros entre L.A. De Herrera y Jaime Cibils (acera sureste), de lunes a viernes de 14:00 a 20:00 horas.

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Cortes y desvíos de ómnibus por la Semana Criolla del Prado

Con motivo de la Semana Criolla del Prado, que se extiende desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril, la IMM realizará cortes de calle y desvíos de ciertas líneas de ómnibus en la zona del Prado. Las líneas ingresarán a Lucas Obes, en el horario de 12:00 a 20:00 horas.

¿Qué líneas se desviarán y qué paradas estarán suspendidas?

Desde el domingo 29 marzo y hasta el 5 de abril, de 12:00 a 20:00 horas, las líneas que van por Av. Agraciada (tanto hacia el Centro como hacia afuera: L14, L28, L29, 125, 127,128, 130, 137, 370, 409, 427, 494, 524, 546, G), por Av. Millán (526 y 582), por Av. Luis A. de Herrera (181, 183, 306) y por Capurro (17 y 76) se desviarán hacia Lucas Obes para hacer la parada frente a la Rural del Prado.

Además, estarán suspendidas las paradas por Agraciada, desde 19 de Abril hasta Lucas Obes, y las paradas provisorias se ubicarán en Atilio Pelossi, entre Hugo Balzo y Av. Buschental. Las paradas oficiales estarán por la calle Lucas Obes.

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Cambios en la circulación de la zona del Prado

Por la dinámica de la movilidad en la zona, desde el pasado miércoles 25 de marzo y hasta el domingo 5 de abril, cambia el sentido de circulación de las siguientes calles:

  • Flechamiento de Martin Irigoitia desde Juan Carlos Blanco a Buschental
  • Flechamiento de Hermanos Ruíz desde Adolfo Berro a Lucas Obes
  • Flechamiento de Gaetán desde Buschental a 19 de Abril
  • Flechamiento de Valdense desde Aiguá a 19 de Abril
  • Flechamiento de Lozano desde Lucas Obes a Agraciada
  • Flechamiento de Hugo Balzo de Luis A. de Herrera hacia Atilio Pelossi

Estará prohibido estacionar en:

  • Lucas Obes entre Buschental y 19 de Abril (ambas aceras)
  • 19 de Abril entre Lucas Obes y Lugano (acera contra el Parque Saroldi)
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