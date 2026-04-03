Nacional vs. Central Español por el Torneo Apertura: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

Nacional atraviesa una racha positiva bajo de dos victorias al hilo bajo la conducción de Jorge Bava y hoy recibe a Central Español buscando la tercera. Será a partir de las 20:30 horas en el Gran Parque Central por la décima fecha del Torneo Apertura. El partido se podrá ver en vivo a través de DSports, los cables de Montevideo y el interior. En streaming estará disponible en Disney+ y Antel TV.

Tras el debut con goleada 3-0 frente a Cerro Largo y la remontada 3-2 ante Montevideo City Torque, el tricolor alcanzó los 16 puntos en la tabla y se ubica a solo tres de Peñarol, el escolta de Racing, por lo que pretende ganar para ponerle presión en la antesala de su enfrentamiento ante Progreso, fijado para el sábado en el Estadio Abraham Paladino.

En la previa de una seguidilla de partidos, que incluyen cinco partidos en abril entre el Apertura y la Copa Libertadores, Bava planea un equipo con una gran mayoría de titulares. En el caso del juvenil Tomás Viera, que viene de ser titular en los últimos cuatro partidos, su presencia está en duda por un golpe que recibió en el cruce ante los Ciudadanos en el Estadio Charrúa.

Agustín Rogel en su presentación como nuevo jugador de Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

“Él está trabajando diferenciado, la sanidad lo comunicará”, le dijeron a Ovación fuentes tricolores. Por tanto, es probable que lo reemplace Agustín Rogel para formar una dupla en la zaga con el capitán Sebastián Coates. En el arco seguirá Ignacio Suárez a la espera de nuevos estudios para Luis Mejía tras la lesión que sufrió representando a la selección de Panamá.

El arquero formado en la cantera tricolor viene de tener un rendimiento formidable ante Torque al ser determinante para evitar el empate del anfitrión en el tramo final del partido.

El Bolso también tiene a disposición a Nicolás “Diente” López, quien entrenó toda la semana a la par del grupo tras haber sufrido un hematoma en cuádriceps derecho por un traumatismo directo.

Nicolás López ante Mauricio Amaro en el partido entre Defensor Sporting y Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

Por tanto, el delantero retornará a la convocatoria al igual que su compañero Juan Pintado, quien se recuperó de una distensión muscular en isquiotibiales de muslo derecho. El lateral compite por un lugar en el once con Emiliano Ancheta.

En la ofensiva se espera la presencia de Maxi Gómez y Gonzalo Carneiro desde el arranque y Baltasar Barcia, que en la semana fue probado en algún tramo como titular, podría tener un mayor rodaje pensando en la doble competencia que se acerca.

Nacional vs. Central Español por el Torneo Apertura: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

Jorge Bava dando una indicación en el Estadio Charrúa Foto: El País.

Nacional: Ignacio Suárez; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Federico Bais; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro; Tomás Verón Lupi, Gonzalo Carneiro, Maxi Gómez. DT: Jorge Bava.

Central Español: Rodolfo Alves; Luciano Fernández, Ignacio Rodríguez, Alejandro Villoldo, César Nunes; Marcos Montiel, Franco Muñoz, Mariano Aguilera, Maximo Alonso; Fernando Camarda, Raúl Tarragona. DT: Pablo De Ambrosio.

Hora: 20:30.

TV: DSports, los cables de Montevideo y el interior. En streaming por

Disney+ y Antel TV.

Estadio: Gran Parque Central.

Árbitro: Javier Burgos.

Asistentes: Pablo Llarena y Heber Godoy.

Cuarto árbitro: Esteban Guerra.

VAR: Leodán González y Richard Trinidad.