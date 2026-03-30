¡Los convenció! Getafe llegó a un acuerdo con Olympique Lyon y el uruguayo Martín Satriano firmó hasta 2030

“Hacía mucho que quería jugar en LaLiga y estoy muy contento con el Getafe”, dijo Martín Satriano en conferencia de prensa luego de marcar el único gol del equipo azulón en la inolvidable victoria ante Real Madrid. Ese gol, otros dos que convirtió ante Villarreal y Betis, y su buen rendimiento en general convencieron a los directivos del equipo y decidieron hacer uso de la opción de compra por el uruguayo: firmó hasta el 2030.

“El Getafe CF y el Olympique de Lyon llegan a un acuerdo para el traspaso de Martín Satriano. El delantero uruguayo firma por lo que resta de temporada y cuatro más. ¡Qué bueno que viniste, Martín”, comunicó el equipo azulón en sus redes sociales junto a una imagen del delantero de 25 años.

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: El Getafe CF y el Olympique de Lyon llegan a un acuerdo para el traspaso de Martín Satriano.



🇺🇾✍️ El delantero uruguayo firma por lo que resta de temporada y cuatro más.



¡𝑸𝒖𝒆́ 𝒃𝒖𝒆𝒏𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒗𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒆, 𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊́𝒏! 🙌 pic.twitter.com/XtBamln7Bt — Getafe C.F. (@GetafeCF) March 30, 2026

Además de esa publicación, compartieron un video con los tres goles que lleva hasta ahora en la temporada el surgido en Nacional: frente a Villarreal, Real Madrid y Betis. Además, otra foto del goleador con la frase en latín que se atribuye a Julio César: “Veni, vidi, vici” (Vine, vi, vencí”).

Satriano llegó al Getafe y ya los tiene encantados. El equipo español tuvo a varios uruguayos en sus filas como Damián Suárez, Mathías Olivera, Leandro Cabrera, Erick Cabaco, Sebastián Cristóforo, Gastón Álvarez y Álvaro Rodríguez. Actualmente también están en la plantilla Sebastián Boselli y Mauro Arambarri.

El León, como apodan en Getafe a Martín Satriano, llegó a préstamo desde Olympique Lyon porque el brasileño Endrick había llegado al conjunto francés desde Real Madrid y el uruguayo quedó sin lugar. No caben dudas de que se adaptó bien al equipo azulón y promedia 88 minutos en 10 encuentros oficiales con el club.

Para el entrenador José Bordalás los jugadores uruguayos siempre han sido importantes y le han dado rédito. En sus etapas en el club, desde 2023, el director técnico ha dirigido en 124 partidos al Getafe y está satisfecho con Satriano, que firmó hasta 2030 con su nuevo equipo. Está donde quiere estar y donde lo valoran.