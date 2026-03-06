"Así no me falta nada": el nutricionista de Martín Satriano reveló la estrategia y la "pócima" en su dieta.

A nivel de la elite mundial del fútbol, cualquier detalle cuenta para sacar una diferencia en la cancha y, al parecer, el uruguayo Martín Satriano lo sabe. El delantero de 25 años, que le dio la victoria a Getafe frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, sigue una estricta dieta y su nutricionista se encargó de develarla; incluyendo a una particular "pócima".

Con esencia uruguaya. Luego de una pelota que luchó Mauro Arambarri con Antonio Rüdiger, la pelota le cayó a Satriano que, de volea y a la altura de la medialuna logró vencer a Thibaut Courtois para el único gol del partido.

¡¡LOCURA URUGUAYA EN LA CASA BLANCA!! ¡¡GOLAZO DE VOLEA DE MARTÍN SATRIANO PARA EL 1-0 DEL GETAFE ANTE REAL MADRID EN #LaLigaxESPN!! Que zapatazo para vencer a Courtois... 😱🇺🇾



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"Martín es un jugador muy disciplinado y llevamos años asesorándolo teniendo en cuenta sus análisis de sangre. Llevamos sus protocolos nutricionales según las analíticas del jugador. Y, a lo largo de la temporada, vamos implementando diferentes estrategias", confesó el nutricionista Javier Fernández Ligero, sobre el ex Olympique de Lyon, que tuvo que salir cedido al equipo azulón tras la llegada al club francés del brasileño Endrick.

Satriano siempre había querido jugar en LaLiga de España, como confesó en conferencia de prensa tras el partido ante Real Madrid, y su etapa en Getafe la está encarando con total profesionalismo. Y una dieta muy cuidada. "El ayuno intermitente es una estrategia que ayuda mucho a los futbolistas para conseguir una mayor eficiencia en los entrenamientos y en los partidos. Pues les va a permitir mantener y mejorar su masa muscular, sin verse pesados, y estando cada vez más rápidos, ágiles y explosivos. Y en el caso de Martín limitamos mucho las cargas de hidratos de carbono y el gluten. En cuanto al hidrato optamos sobre todo por la patata y el boniato, que los guarda en nevera la noche previa a su consumo, para que a nivel digestivo le siente mejor, cuide su musculatura y su energía en los partidos sea más alta y eficiente", explicó Fernández Ligero, que además ideó una "pócima" para darle energía al futbolista del Getafe.

El uruguayo, que comparte plantel con Mauro Arambarri y Juan Sebastián Boselli, le envió un particular mensaje a su nutricionista antes días antes del partido ante Real Madrid. Satriano quería saber qué tenía que comer con más antelación que lo habitual. "Se viene un partido lindo, así no me falta nada", le escribió a su nutricionista que, desde que Martín está en Getafe, le recomendó su "pócima".

"Desde que está en el Getafe, Martín Satriano toma una pócima, una papilla, que consiste en proteína en polvo con crema de arroz. La crema de arroz, en polvo, es como una papilla para bebés y es de fácil asimilación; y mezclado con la proteína aporta mucha energía y eficiencia, ya que le da mucho vigor en su ritmo sin sentirse pesado. Y como preparamos el partido desde el día anterior, le pautamos la cena y luego ya el día de partido tanto las comidas como la suplementación".