"¡Poneme, HDP, poneme!": el tremendo golazo de un ex Peñarol en el fútbol argentino y su festejo viral

Franco García tiene 27, nació en Melo, hizo las inferiores en Peñarol y este fin de semana fue el héroe de Ferro Carril Oeste convirtiendo un gol soñado en la última jugada y festejando de una manera muy particular con su entrenador Sergio Rondina: "¡Poneme, hijo de p..., poneme!", le gritó el uruguayo a su director técnico.

El equipo de Caballito es uno de los históricos del fútbol argentino, pero descendió de la primera categoría en el año 2000 y nunca más pudo volver. En el inicio de una nueva campaña, los hinchas se ilusionan y cómo no hacerlo después de goles como los de este uruguayo.

García, que hizo inferiores en Peñarol, debutó en primera división en Albion y luego pasó por Cerro Largo antes de llegar al ascenso de la vecina orilla. En Argentina comenzó jugando para Fénix y luego recaló en Deportivo Morón antes de llegar a Ferro para la temporada 2024. La lleva 59 partidos con el equipo de Caballito.

Año a año, las ilusiones de Ferro Carril Oeste se renuevan pensando en volver a la máxima categoría y esta temporada no es la excepción. El equipo del Huevo Rondina comenzó con una buena victoria de visitante 2-0 ante San Telmo, pero las cosas se complicaron en la segunda fecha.

Ferro caía de local con San Miguel, que también se armó muy bien para esta temporada, y Rondina hizo ingresar a García a los 82 minutos para buscar el empate. El uruguayo no había ingresado en el primer partido y se moría por jugar.

Cuando la derrota se consumaba, en el último minuto de descuento, Franco García agarró de lleno una pelota cerca de la medialuna y se llenó el pie zurdo de de gol con una volea infernal que le rompió el arco al arquero del Santo.

Los hinchas de Ferro deliraron y él también. Luego del festejo con sus compañeros, fue directo a buscar a su entrenador. "¡Poneme, hijo de p..., poneme!", le recriminó a Rondina y lo empujó, aunque confesó que hay muy buena onda y sinceridad con el entrenador.

🇦🇷 Cosa hanno mangiato questo fine settimana in Primera B Nacional?



Franco Garcia Barboza del Ferro con una cosa che forse faceva il prime Batistuta, oltretutto in piena zona cesarini.



Locura. #allarmegolazo pic.twitter.com/sXUB6c011C — Sottoporta (@Sottoporta_ICI) February 23, 2026

"Imaginate las cosas que nos decimos en las prácticas": Franco García habló de su festejo de gol

"Puedo jugar en otro puesto, ya lo sabe, se lo he dicho", dijo Franco García tras el partido ante San Miguel, del que fue el héroe. No había jugado el primer partido ante San Telmo y arrancó de suplente frente a San Miguel.

"Contento por el gol y por aprovechar los minutos que me dio el huevo. También por el grupo, seguimos jugando bien, fuimos superiores hoy. Obviamente queremos ganar, pero importante hoy no perder", le dijo el uruguayo a El Show de Ferro y valoró el empate en la hora.

"Quiero jugar y el otro día me tocó no entrar. Internamente sabía que iba a jugar un rato, lo iba a intentar aprovechar y salió esa obra de arte", dijo sobre gol. Y también habló del improvisado festejo con su entrenador, Sergio Rondina.

"Le dije un par de cosas en el festejo y nos reíamos. Se lo dije en confianza, imaginate las cosas que nos decimos en las prácticas. Salió ese festejo, hay confianza", confesó el delantero.