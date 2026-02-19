"Lo confirmé con mi mamá ante la muerte de mi papá": la reflexión con la que sorprendió el Cholo Simeone

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, suele ser alguien muy motivador y así lo demuestran sus equipos, manteniendo el mismo carácter que profesa el argentino. El Colchonero comenzó esta semana su serie de play-in en la Champions League jugando ante el Brujas de Bélgica y el Cholo sorprendió en conferencia de prensa con una profunda reflexión.

El Atleti quedó a tres puntos de la zona de clasificación directa a los octavos de final del torneo del clubes más importante de Europa y tiene que jugar ante el equipo belga por un lugar entre los dieciséis mejores del torneo. El primer partido fue este miércoles y terminó con un infartante empate 3-3 en Brujas en un encuentro que tuvo a los Colchoneros arriba en el marcador en dos ocasiones. Atlético de Madrid fue un dolor de cabeza para el equipo local y es que lo dieron todo, como profesa su entrenador y así lo hizo ver en conferencia de prensa.

Como entrenador del Atleti, Simeone lleva 776 partidos en el cargo que asumió en 2011 y ha ganado dos veces LaLiga de España y la Europa League, entre otros títulos; pero nadie olvida su etapa como jugador del Coclhonero en la que disputó 170 partidos con el Atlético de Madrid marcando 30 goles desde su posición de volante. Fue capitán y se consagró campeón de la Copa del Rey y de LaLiga de España.

En ese sentido, un periodista, en la conferencia de prensa previo al partido con Brujas, decidió preguntarle al Cholo si añoraba sus épocas como futbolista profesional. La respuesta de Simeone sorprendió a más de uno. "Mirá, tengo un pensamiento que lo confirmé hace poco con mi mamá ante la muerte de mi papá, porque mi mamá estaba tranquila, estaba en paz y le decía: '¿Cómo estás tan tranquila? Se murió papá'".

"'Es que di todo', me dijo, 'di todo el amor que tenía'. Por eso actué de la misma manera cuando me tocó dejar de jugar y hoy no, en realidad, no tengo ninguna necesidad de volver atrás para decir: 'Uy, me gustaría jugar'. No, no. Cuando tuve que estar, estuve, cuando tuve que jugar, jugué, y cuando tuve que dar todo, lo di. A veces lo hice bien, a veces lo hice mal, pero siempre dando el cien por cien y eso me da la tranquilidad y la paz para apuntar en mi vida a vivir de la misma manera que me enseño mi mamá", reflexionó el entrenador del Colchonero. Él y sus equipos, también lo dan todo.