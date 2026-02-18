Que le den el bronce a Nazgul: el perro lobo que se robó el protagonismo en los Juegos Olímpicos de Invierno

Un perro lobo de nombre Nazgul, se convirtió este miércoles en el protagonista inesperado de la jornada en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026, al irrumpir en la clasificación del sprint femenino libre por equipos de esquí de fondo. Vive cerca de la pista, pertenece a una exesquiadora y se llevó su propio photo finish. Solo le faltó la medalla.

La pareja sueca conformada por Jonna Sundling y Maja Dahlqvist, consiguieron la medalla de oro con un tiempo de 20:29.99, superando a las suizas Nadja Kaelin y Nadine Faehndrich (20:31.39) y a las alemanas Laura Gimmler y Coletta Rydzek (20:35.86). Ya habían cruzado la meta y la atención del público se había disipado un poco, hasta que llegó Nazgul para robarse la atención.

El perrito consiguió burlar los controles de seguridad y las barricadas hasta que se metió en la pista. Estaba corriendo algo perdido, entretenido con el público, pero cuando vio pasar a las competidoras de Croacia y Australia decidió seguirlas y regaló uno de los mejores momentos de esta cita olímpica cruzando la meta detrás de las deportistas.

Las cámaras de la transmisión siguieron a Nazgul, pasaron la repetición de su llegada en slow motion y se llevó su photo finish auspiciado por uno de los sponsors de los Juegos Olímpicos de Invierno. Apenas cruzó la línea, las propias competidoras y sus equipos técnicos se encargaron de darle cariño al perrito que portaba su collar y su medalla de identificación. Nunca fue un peligro para el desarrollo de la competencia ni para los atletas.

Mientras en la transmisión se divertían con su aparición, una exesquiadora de fondo local se comunicó con el comentarista para avisarle que Nazgul le pertenecía. Contó que viven a aproximadamente 500 metros de la zona de llegada de la pista y que ella se había ido a ver las pruebas de biatlón.