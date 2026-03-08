¡Qué momento, Martín! Satriano volvió a convertir y fue clave en otra victoria de Getafe en España

El delantero uruguayo Martín Satriano atraviesa un gran momento en LaLiga de España y este domingo volvió a marcar en la victoria 2-0 de Getafe CF frente a Real Betis por LaLiga de la que también fueron partícipes Mauro Arambarri, titular, y Juan Sebastián Boselli, que ingresó desde el banco.

Satriano anotó uno de los goles del triunfo del equipo madrileño, que sumó tres puntos importantes en su objetivo de consolidarse en la tabla. Para Satriano se trata de otro tanto que confirma su buen presente goleador, ya que venía de convertir nada menos que ante Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu en la victoria 1-0 del azulón.

El delantero uruguayo volvió a responder en el área y ayudó a encaminar una victoria sólida de Getafe frente a un Betis que intentó reaccionar, pero no logró romper el orden defensivo del conjunto azulón que cuenta con un Satriano inspirado.

El delantero uruguayo de 25 años, a préstamo desde Olympique de Lyon, parece que solo hace golazos. Frente a Real Madrid había metido una volea al ángulo izquierdo de Thibaut Courtois y ahora, ante Betis, tocó por arriba de la salida de Álvaro Valles entrando al área. ¡Un golazo!

¡¡QUÉ MOMENTO EL TUYO, URUGUAYO!! Martín Satriano se filtró en la defensa y definió por arriba del arquero para el 2-0 de Getafe vs. Real Betis.



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El partido también tuvo otras presencias celestes en el equipo dirigido por José Bordalás. Mauro Arambarri fue titular en el mediocampo y volvió a aportar equilibrio y despliegue en la zona central; como acostumbra. En el complemento ingresó Sebastián Boselli, quien sumó minutos para cerrar un partido que terminó con una sonrisa para el Getafe que está en la novena posición, pero a cinco puntos de zona de copas europeas.

Gran momento de Satriano. El gol frente a Betis confirma el buen momento del delantero formado en Nacional. Luego de su tanto ante Real Madrid en el Bernabéu, Satriano volvió a aparecer en el área rival para ampliar su cuenta personal y transformarse en una de las piezas ofensivas más importantes del Getafe en este tramo de la temporada. Es su tercer tanto en ocho partidos con el equipo.