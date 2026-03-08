Santiago Mouriño hizo su primer tanto en Villarreal, un golazo, y le ganó el duelo a otro uruguayo

El defensa uruguayo Santiago Mouriño marcó su primer gol con la camiseta del Villarreal CF en la victoria 2-1 frente a Elche CF por una nueva jornada de LaLiga de España. El triunfo permitió que el Submarino Amarillo continúe en puestos de clasificación a la próxima UEFA Champions League. En el equip visitante, fue titular y jugó todo el partido el Toro, Álvaro Rodríguez.

El equipo dirigido por Marcelino resolvió el partido en la primera parte. Tajon Buchanan abrió el marcador a los 31 minutos y poco después apareció Mouriño para ampliar la ventaja. El zaguero uruguayo conectó dentro del área a los 41' y estableció el 2-0 parcial con un remate muy potente que dejó sin reacción al arquero rival. El tanto fue especialmente significativo para el defensor nacido en Montevideo: fue su primer gol con Villarreal y llegó en su partido número 26 con el club español.

El ex Nacional y Racing de Montevideo hizo todo bien. Se mandó en ataque, descargó y fue a buscar la devolución dentro del área, atento y con la pausa justa para no caer en posición adelantada. Esperó el pase, controló y le rompió el arco a Matías Dituro.

GOLAZO URUGUAYO EN ESPAÑA



Gran triangulación del Villarreal para que Santiago Mouriño defina en el 2-0 ante Elche.



▶️ Mirá nuestros partidos de 🇪🇸 #LaLiga en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/CbILdMMr0I — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 8, 2026

Villarreal sufrió al final pero se quedó con el triunfo. En el complemento, Elche reaccionó y logró descontar a los 82 minutos mediante André Silva, lo que generó suspenso en el tramo final del encuentro. Sin embargo, Villarreal logró sostener la ventaja y quedarse con tres puntos importantes en su estadio.

El triunfo permitió que el equipo amarillo se mantenga en la pelea por los puestos altos de la tabla y continúe en zona de clasificación a Champions League, igualado en puntos con Atlético de Madrid en la lucha por el podio del campeonato.

Un gol que confirma su crecimiento

Para Mouriño, de 24 años, el tanto representa otro paso en su consolidación en el fútbol español. El defensor se ha ido ganando minutos en Villarreal y ahora suma su primera conquista con el club, que lo tiene como una de las piezas importantes en defensa.

El Submarino Amarillo atraviesa una temporada sólida en LaLiga y mantiene el objetivo de volver a la Champions League, con varios futbolistas sudamericanos como protagonistas en su plantel.

En ese contexto, el gol del uruguayo no solo ayudó a sellar la victoria ante Elche, sino que también refuerza la presencia de jugadores celestes en una de las ligas más competitivas de Europa.