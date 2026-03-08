Conmoción en Ecuador por la brutal lesión de Jean Pierre Arroyo: la jugada y las disculpas del rival

El fútbol ecuatoriano quedó sacudido este fin de semana por la grave lesión que sufrió el mediocampista Jean Pierre Arroyo Vernaza, futbolista de Independiente del Valle, cuyo entrenador es el uruguayo Joaquín Papa, durante el encuentro ante Mushuc Runa por la liga local, que terminó con victoria 3-1 del equipo negriazul que es líder con puntaje perfecto en tres fechas disputadas. El ex Defensor Sporting, Juan Viacava, fue titular en el equipo ganador.

El jugador de 22 años sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné tras una dura entrada del defensor argentino Brian Negro, en una acción que generó conmoción inmediata dentro y fuera del campo de juego.

La acción ocurrió cerca del minuto 62 del partido, cuando Arroyo Vernaza avanzaba con velocidad hacia el área rival. Negro intentó cortar la jugada con una barrida, pero el impacto fue muy fuerte y terminó provocando la grave lesión en la pierna izquierda del futbolista.

Las imágenes del momento generaron una reacción inmediata de preocupación en el terreno de juego: jugadores de ambos equipos rodearon al mediocampista mientras el cuerpo médico ingresaba de urgencia para asistirlo. Hubo algunos encontronazos e incluso algunos futbolistas muy afectados por lo que estaba pasando. El árbitro del encuentro expulsó directamente a Negro por la gravedad de la infracción.

A Brian Negro debería caerle una sanción sin precedentes en el fútbol profesional. Hacerle esto a un compañero de trabajo es injustificable, ruín, asqueroso. Mucha fuerza y ánimo para Jean Pierre Arroyo Vernaza. pic.twitter.com/MEfBvgkdJ6 — Manu de Olmedo (@_manudeolmedoo_) March 8, 2026

Debido a la severidad de la fractura, Arroyo Vernaza debió ser retirado en ambulancia del estadio y trasladado a un centro médico, donde se programó una cirugía para reparar las lesiones sufridas en la tibia y el peroné. Independiente del Valle emitió posteriormente un comunicado agradeciendo las numerosas muestras de apoyo recibidas para el futbolista y expresó su respaldo durante el proceso de recuperación.

Las disculpas de Brian Negro tras la lesión de Jean Pierre Arroyo

"Primero, pedir disculpas. Fue una jugada desafortunada, le engancho el tobillo justo afirmándose. Primeramente no me había dado cuenta hasta que ellos salieron despedidos del banco de suplentes", reconoció el argentino y envió deseos de buena recuperación a su colega. "Como persona, más allá de futbolista, me siento muy mal. Le deseo una buena operación y pronta recuperación. Estoy a disposición de lo que pase".