Nacional viaja a Chile para el debut por Libertadores: la lista de Bava y el trabajo de Silvera en Los Céspedes

Enviado a Coquimbo - Chile

La ilusión copera de Nacional empieza este lunes con el viaje de la delegación rumbo a Chile para enfrentar a Coquimbo Unido por la primera fecha del grupo B de la Copa Libertadores 2026. El partido está fijado para el próximo miércoles 8 de abril a las 19:00 horas de Uruguay en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, que tiene capacidad para 18.000 espectadores.

Los dirigidos por Jorge Bava partirán este lunes a las 12:47 desde el Aeropuerto de Carrasco con destino a Santiago de Chile. Luego de una escala de tres horas, emprenderán viaje desde allí a La Serena, donde se instalarán en el hotel Enjoy Coquimbo a la espera del compromiso.

Ante la ausencia de Luis Mejía por el desgarro que sufrió en el isquiotibial derecho mientras representaba a la selección de Panamá, el entrenador optó por incluir en la nómina a Tiago Deanes, arquero juvenil de 17 años que habitualmente forma parte del plantel de Tercera División.

Ya tiene un total de 3627 minutos disputados en las formativas del Bolso y viene de consagrarse campeón de la Cuarta y Quinta División en 2025. Será el tercer golero por detrás de Ignacio Suárez y Felipe Bianchi, quien tiene 20 años y viene de representar a la institución en la Copa Libertadores Sub 20 de este año.

Otro de los jóvenes que fue incluido en la lista de viajeros fue Pavel Núñez, el atacante coloniense de 20 años que debutó de manera oficial en Primera División el 20 de marzo ante Defensor Sporting. Desde entonces registra 17 minutos repartidos en tres encuentros.

Pável Núñez en el debut de Nacional ante Santiago Wanderers en la Copa Libertadores Sub 20. Foto: Conmebol

Si bien es difícil que disputen un gran caudal de minutos frente a Coquimbo, el propósito de Bava es que comiencen a realizar el proceso de adaptación a la Primera con los futbolistas de mayor experiencia y trayectoria, como son los casos de Sebastián Coates, Nicolás Lodeiro, Maxi Gómez, Nicolás "Diente" López y Gonzalo Carneiro.

La lista completa de viajeros de Nacional para enfrentar a Coquimbo Unido por Libertadores

Nacional integra el grupo B de la Copa Libertadores junto con Universitario de Perú, Coquimbo Unido y Deportes Tolima. A continuación, la lista completa de los futbolistas que viajan a Chile este lunes.

Los futbolistas que se quedan en Los Céspedes para trabajar en sanidad

Maximiliano Silvera en Nacional. Foto: Nacional.

Para el estreno en la Copa Libertadores Nacional no podrá contar con varios futbolistas que se encuentran en sanidad. Al mencionado caso de Mejía se le suma el de Emiliano Ancheta, que sufrió un desgarro en el cuádriceps izquierdo, según lo informado por el club este domingo por la tarde. El lateral venía siendo una pieza fija en la oncena y se espera que Juan Pintado lo reemplace.

Emiliano Ancheta, uno de los titulares que será baja para el debut de Nacional en la Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

Por su parte, Maxi Silvera, que el pasado 17 de marzo tuvo un desgarro en el gemelo interno, tuvo una recuperación más rápida de lo previsto y de hecho inició la semana a la par del grupo. Pero el técnico optó por no arriesgarlo considerando la cantidad de semanas que debió entrenar diferenciado y la seguidilla de partidos que se les avecina.

Por tanto, se quedará trabajando en la Ciudad Deportiva Los Céspedes con tareas concretas que ya le fueron asignadas. En tanto, Camilo Cándido tampoco pudo viajar a causa del desgarro muscular del recto anterior de cuádriceps izquierdo que sufrió en la victoria 3-0 ante Cerro Largo.