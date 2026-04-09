Tregua en Irán: ¿qué pasa con el Líbano y por qué Trump dice que quedó fuera del acuerdo?

Anunciado la tregua con Irán, se abrió un debate sobre si el alto el fuego también incluía al Líbano, dónde Israel combate a la organización terrorista Hezbolá, aliada al régimen iraní.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó ayer miércoles que el cese el fuego en Líbano forma parte del plan de 10 puntos que su país entregó a Estados Unidos.

En una conversación telefónica con el mandatario francés, Emmanuel Macron, Pezeshkian insistió en “la necesidad de un alto el fuego en el Líbano”.

Por su parte, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que encabezará el sábado la delegación de Estados Unidos en las conversaciones con Irán, estimó ayer miércoles que corresponde a los dirigentes iraníes decidir si la tregua fracasa a causa de Líbano.

JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, durante una conferencia de prensa en Minnesota. Foto: EFE

“Si Irán quiere que esta negociación se rompa por un conflicto en el que los están machacando en el Líbano, que no tiene nada que ver con ellos, y que Estados Unidos nunca ha dicho que formara parte del alto el fuego, es su elección. Creemos que sería una estupidez, pero es su elección”, declaró Vance antes de partir de Budapest. Tanto Irán como Israel amenazaran con reanudar las hostilidades.

Pakistán, mediador en el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, llamó ayer miércoles a las partes a la “moderación” después de que Israel bombardeara Líbano y de que Irán atacara de nuevo varios países del Golfo Pérsico.

“Se han registrado violaciones del alto el fuego en algunos puntos de la zona de conflicto, lo que socava el espíritu del proceso de paz”, afirmó en X el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif, cuyo país acogerá negociaciones entre Irán y Estados Unidos.

Daños en el lugar de un ataque aéreo israelí en la aldea libanesa de Hanouiyeh, al sur del Líbano Foto: AFP

El primer ministro paquistaní dijo que el alto el fuego se aplicaría “en todas partes”, incluido Líbano, pero el presidente Donald Trump dijo que ese país quedó fuera del acuerdo “a causa de Hezbolá”.

El ejército israelí afirmó haber lanzado su “mayor ataque coordinado” contra Hezbolá desde el comienzo de marzo. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió: “Seguimos con el dedo en el gatillo. Este no es el final de la campaña, sino un paso más en el camino hacia el logro de todos nuestros objetivos”. AFP, EFE