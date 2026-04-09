La nueva y preocupante realidad a la que se enfrentan los países de Golfo Pérsico, con o sin alto al fuego

Tras el anuncio de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, los líderes de los países del Golfo Pérsico se enfrentan a una nueva y preocupante realidad.

Políticos, inversores y residentes de ciudades prósperas como Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y Doha (Catar), creían ser prácticamente inmunes a los conflictos de la región. La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha desmentido rotundamente esa creencia.

Los países del Golfo deben reparar los daños causados por miles de misiles y drones iraníes. La mayoría prevé que su producción económica se reduzca este año debido a las interrupciones en sus exportaciones de energía.

Pero también se ven obligados a reevaluar sus relaciones con Israel, Irán y Estados Unidos —su principal garante de seguridad— ahora que la guerra ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de sus yacimientos petrolíferos, plantas desalinizadoras, hoteles y aeropuertos.

Imagen panorámica de Dubai, ciudad de Emiratos Árabes Unidos.

«Todo lo que tenemos hoy con Estados Unidos no nos brinda la garantía que necesitamos ahora», declaró Abdulaziz Sager, presidente del Centro de Investigación del Golfo, un centro de estudios en Arabia Saudita. «¿Eso detendrá cualquier ataque contra nosotros? No».

Sin embargo, los gobiernos que busquen un garante alternativo viable podrían encontrarse con que no existe ninguno. Y si el alto el fuego se convierte en una solución más duradera para la guerra, podrían verse obligados a enfrentarse a un Irán debilitado que aún podría atacarlos periódicamente.

“La idea de que nos quedaremos con un Irán magullado, maltrecho, enfadado pero envalentonado, creo que es una preocupación real”, dijo Dina Esfandiary, responsable de geoeconomía de Oriente Medio en Bloomberg Economics.

Los ataques de represalia de Irán afectaron a Qatar, Bahréin, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, países que albergan bases o personal militar estadounidense. Los ejecutivos de estas naciones están preocupados por la seguridad de sus empresas y sus empleados. Las familias que huyeron apresuradamente tras el inicio de la guerra el 28 de febrero se plantean cuándo, o si, regresarán.

Hombre mira explosiones en la capital de Qatar, Doha, Foto: AFP

Y el destino del estrecho de Ormuz —la vía marítima vital para la economía mundial, que los países del Golfo necesitan para exportar su gas y petróleo— sigue en el aire.

En las últimas semanas, Irán parecía estar operando un sistema de peaje de facto para que los buques transitaran por el estrecho, según informó Bloomberg News. Si esta situación se prolonga más allá de la guerra, será una pesadilla para muchos países del Golfo, que dejarán sus ingresos por exportaciones a merced de Irán.

«En realidad, una de las consecuencias más significativas de esta guerra es el desmoronamiento del concepto de sistema de seguridad regional en el Golfo», declaró Majed al-Ansari, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, a los periodistas el 24 de marzo. «El marco de seguridad en el Golfo se basaba en ciertos principios. Muchos de estos principios han sido ignorados».

El ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, celebró el anuncio del alto el fuego el miércoles, al tiempo que advirtió que era necesario seguir trabajando para proteger la seguridad de la región.

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una conferencia de prensa sobre la guerra con Irán. Foto: AFP

«Por ahora, el mundo se ha alejado del desastre», escribió Albusaidi en las redes sociales. «Pero no hay lugar para la autocomplacencia. Se requieren negociaciones serias para lograr una paz duradera».

Un alto funcionario emiratí, Anwar Gargash, adoptó un tono patriótico y de celebración, afirmando que los EAU habían "triunfado en una guerra que sinceramente intentábamos evitar".

“Hoy avanzamos para gestionar un panorama regional complejo con mayor influencia, una visión más aguda y una capacidad más sólida para influir y dar forma al futuro”, escribió Gargash, asesor diplomático del presidente emiratí, en las redes sociales.

Sin embargo, los países del Golfo seguían dando la voz de alarma de forma dispersa, advirtiendo de posibles ataques a primera hora del miércoles, lo que aumentaba el escepticismo sobre la continuidad del alto el fuego. El Ministerio del Interior de Baréin informó de un incendio provocado por la «agresión iraní». Añadió que el fuego había sido extinguido sin que se produjeran heridos. Y el ejército de Kuwait informó de una «intensa oleada de ataques hostiles iraníes», incluyendo 28 drones, que habían sido interceptados desde las 8 de la mañana del miércoles, hora local, horas después del alto el fuego.

Se ondean banderas iraníes durante el funeral de Alireza Tangsiri, comandante de la Guardia Revolucionaria iraní. Foto: AFP

«Este es un plan de alto el fuego que no parece incluir a los países del Golfo en la consulta», escribió en redes sociales Mahdi Jasim Ghuloom, analista político de Baréin. «Evidentemente, esto lo hará más frágil, e Irán ha continuado atacando a algunos países del Golfo esta mañana a pesar del anuncio».

Pase lo que pase, las familias reales de la región tendrán que afrontar las nuevas y evidentes limitaciones a su capacidad para influir en la toma de decisiones de Washington en la región, a pesar de los lazos personales que han cultivado con el presidente Donald Trump y su familia.Sufrimos en el Golfo porque él inició la guerra”, dijo Sager. “Le advertimos de las consecuencias. Nunca nos consultaron”.

Los países del Golfo también tendrán que decidir cómo tratar con Irán. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos habían buscado estrechar lazos con la República Islámica en los últimos años, intentando reducir la amenaza que esta representaba para ellos. Algunos funcionarios recuerdan esa decisión con amargura.

“Cuando esta guerra finalmente termine, para que se pueda reconstruir la confianza, llevará mucho tiempo”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, el príncipe Faisal bin Farhan, a los periodistas el 19 de marzo.

Es probable que los distintos gobiernos del Golfo adopten posturas diferentes, lo que podría ahondar las divisiones en la región. La disputa entre los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, por ejemplo, que se interrumpió cuando ambos países fueron atacados por Irán, podría reanudarse pronto. Vivian Nereim / The New York Times