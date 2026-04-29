Tras el alta de Rafael Villanueva, su pareja cuenta cómo son los primeros días de recuperación en casa

Cecilia, la pareja y sostén de Rafa Villanueva dio sus primeras declaraciones luego del alta médica que recibió el comunicador tras casi cuatro meses de internación y gran parte de ese tiempo en CTI. “En casa todo es mucho más armónico”, comentó la mujer en diálogo con Montevideo Portal.

El regreso al hogar trajo consigo una sensación de mayor equilibrio, lejos de la tensión constante del entorno hospitalario. En ese marco, Cecilia explicó que la rutina de Villanueva se apoya hoy en tres pilares fundamentales: la alimentación, la fisioterapia y el descanso.

"Rafa está poniendo toda su voluntad y actitud para recuperarse de esta experiencia difícil que le tocó vivir”, añadió la pareja del comunicador.

La historia de amor de ambos tiene décadas pero habían transitado por un período de separación. Más recientemente volvieron, previo al serio quebranto de salud del comunicador y en medio de la angustia que le generó el accidente fatal que protagonizó el comunicador en febrero de 2025.

Villanueva ingresó al CTI el 28 de diciembre, tras descompensarse en su casa de Punta del Diablo. El diagnóstico de una infección generalizada derivó en cuadros de extrema gravedad que requirió intubación y diálisis. En febrero, debió someterse a varias cirugías que incluyeron la amputación de dedos de ambos pies y manos, como consecuencia del daño provocado por la infección.

Cuando su evolución parecía estabilizarse, una neumonía en marzo obligó a un nuevo ingreso a cuidados intensivos. Sin embargo, logró superar también ese episodio y finalmente recibió el alta médica en los últimos días, pudiendo regresar a su casa para continuar allí la rehabilitación.

A comienzos de abril, había recibido la visita de autoridades de Teledoce, de donde Villanueva sigue siendo funcionario. Ese encuentro marcó además la primera imagen pública del conductor tras la crisis de salud.

Autoridades de Canal 12 junto a Rafa Villanueva en el sanatorio Mautone. Foto: @conradopolvarini

Hoy, lejos del CTI, el foco está puesto en avanzar en la rehabilitación. De acuerdo a lo que transmitió Cecilia, la meta es dejar atrás meses especialmente duros a nivel familiar y consolidar, desde el hogar, un proceso de recuperación que recién comienza.

