A un mes del alta sanatorial, así sigue la rehabilitación de Rafa Villanueva y cuál es su principal objetivo

A poco más de un mes de haber recibido el alta médica tras una internación que se extendió durante casi cuatro meses, Rafael Villanueva continúa avanzando en su proceso de recuperación. Según informaron allegados al comunicador, en las últimas semanas se ha registrado una mejora notoria tanto en su estado anímico como en su condición general, en una evolución que genera optimismo entre familiares y amigos.

Actualmente, Villanueva se encuentra en Maldonado, donde asiste regularmente a un centro especializado en rehabilitación. Allí el comunicador de 52 años desarrolla un intenso trabajo físico y funcional con el objetivo de recuperar la mayor autonomía posible luego de las secuelas que le dejó la infección generalizada que puso en riesgo su vida a fines de 2025.

Parte central de este proceso pasa por la adaptación a distintas prótesis, con las que busca readquirir movilidad y recuperar capacidades afectadas tras las amputaciones en pies y manos que debieron practicarle durante su internación. Las fuentes consultadas señalaron que el conductor enfrenta esta etapa con una actitud positiva y comprometida, una disposición que ya había sido destacada por su entorno más cercano. "Está muy bien de ánimo", comentaron.

Villanueva recibió el alta médica a fines de abril, luego de permanecer internado desde el 28 de diciembre en el Sanatorio Mautone de Punta del Este. Gran parte de ese período transcurrió en CTI debido a la gravedad del cuadro clínico que enfrentó.

Como consecuencia del daño provocado por la infección, los especialistas debieron amputarle dedos de ambas manos y ambos pies para remover tejido afectado. Más adelante, cuando la evolución parecía estabilizarse, una neumonía sufrida en marzo provocó una nueva recaída y obligó a un nuevo ingreso al CTI, aunque finalmente también logró superar esa complicación.

Rafa Villanueva. Foto: Archivo.

Tras regresar a su hogar, el foco pasó a estar puesto en la rehabilitación. A fines de abril, Cecilia, su pareja, brindó las primeras declaraciones públicas después del alta médica y describió un escenario más alentador para la familia.

“En casa todo es mucho más armónico”, expresó en diálogo con Montevideo Portal, al referirse al cambio que significó dejar atrás la dinámica hospitalaria. Según explicó entonces, la rutina diaria del comunicador se apoya en tres pilares fundamentales: alimentación, fisioterapia y descanso.

“Rafa está poniendo toda su voluntad y actitud para recuperarse de esta experiencia difícil que le tocó vivir”, agregó.

Mientras continúa concentrado en su recuperación, el vínculo laboral del comunicador con Canal 12 permanece vigente. Villanueva sigue siendo funcionario de Teledoce y, de hecho, antes de su internación ya habían comenzado conversaciones para un eventual regreso a la pantalla.

Autoridades de Canal 12 junto a Rafa Villanueva en el sanatorio Mautone. Foto: @conradopolvarini

Una señal del respaldo que mantiene dentro del canal quedó reflejada a comienzos de abril, cuando recibió la visita de autoridades de la emisora en el sanatorio. Aquel encuentro también dio lugar a la primera imagen pública del conductor luego de su quebranto de salud.

Por ahora no existen plazos definidos para una eventual vuelta al trabajo. Sin embargo, quienes siguen de cerca su evolución destacan que los avances registrados durante las últimas semanas representan un paso importante dentro de un proceso que todavía será largo, pero que muestra señales cada vez más alentadoras.