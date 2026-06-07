El pronóstico para este lunes 8 de junio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que este lunes 8 de junio de 2026 Uruguay tendrá una jornada marcada por la inestabilidad y abundante nubosidad, con un rango térmico nacional que irá desde una mínima de 10°C hasta una máxima de 20°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que durante la mañana predominará el cielo nuboso a cubierto, con nieblas y neblinas, además de precipitaciones y tormentas aisladas; el viento rotará del sector este al oeste con velocidades de 10 a 30 km/h y períodos de calma variable de 0 a 10 km/h. Hacia la tarde y la noche continuará la nubosidad abundante, con nuevas lluvias y tormentas aisladas, mientras el viento soplará del oeste al suroeste entre 10 y 30 km/h. Las temperaturas irán de 12°C a 20°C.

Para el noreste, se prevé una mañana con cielo cubierto, nieblas y neblinas, junto con precipitaciones y probables tormentas; el viento será del sector este de 10 a 30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h y períodos variables de 0 a 10 km/h. En la tarde y la noche el cielo pasará a nuboso y cubierto, con neblinas y bancos de niebla, persistencia de lluvias y tormentas, y viento del sector este al oeste de 10 a 30 km/h, también con períodos variables de 0 a 10 km/h. Las temperaturas irán de 11°C a 18°C.

En el suroeste, la mañana se presentará cubierta, con neblinas y bancos de niebla, además de precipitaciones y probables tormentas; el viento soplará del este y sureste entre 10 y 40 km/h, con períodos variables de 0 a 10 km/h. Durante la tarde y la noche continuará el tiempo inestable bajo cielo nuboso y cubierto, con lluvias y probables tormentas, mientras el viento irá del este al sureste de 10 a 30 km/h y podrá registrar rachas de 40 a 50 km/h en zonas costeras. Las temperaturas irán de 11°C a 16°C.

En el centro-sur, el informe señala una mañana de cielo cubierto con neblinas y precipitaciones, acompañada por viento del sector este de 10 a 40 km/h. Para la tarde y la noche se prevé cielo nuboso y cubierto, nuevamente con neblinas, lluvias y probables tormentas, con viento del sector este de 10 a 30 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h. Las temperaturas irán de 10°C a 15°C.

En el este, la jornada comenzará con cielo cubierto, neblinas, precipitaciones y probables tormentas, con viento del sector este de 10 a 30 km/h. Hacia la tarde y la noche el cielo seguirá entre nuboso y cubierto, con neblinas y bancos de niebla, mientras continuarán las lluvias y la probabilidad de tormentas, con viento del sector este de 10 a 30 km/h. Las temperaturas irán de 10°C a 15°C.

Nubes de tormenta. Foto: Darwin Borrelli/El País.

El pronóstico en Punta del Este

En Punta del Este, la mañana estará cubierta, con precipitaciones escasas y aisladas, y viento del este y noreste de 10 a 30 km/h. En la tarde y la noche aumentará la variabilidad del cielo, que estará nuboso y cubierto con neblinas, mientras las lluvias se mantendrán y el viento soplará del sector este entre 10 y 30 km/h. Las temperaturas irán de 13°C a 15°C.

Cómo estará el tiempo en Montevideo

En Montevideo y Área Metropolitana, el lunes comenzará con cielo cubierto y precipitaciones, con viento del sector este de 10 a 30 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h. Para la tarde y la noche el panorama seguirá inestable, con cielo nuboso y cubierto, lluvias y viento del sureste y este de 10 a 40 km/h. Las temperaturas irán de 11°C a 15°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.