El pronóstico para el martes 9 de junio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el martes 9 de junio el clima en Uruguay estará marcado por abundante nubosidad y fenómenos de baja visibilidad en varias zonas, con un rango térmico nacional que irá de 8°C de mínima a 18°C de máxima.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará con cielo nuboso a cubierto, con nieblas y neblinas, y vientos del suroeste y sur de 10-30 km/h. Hacia la tarde y la noche continuará la nubosidad abundante, con nuevas nieblas y neblinas; el viento será del sector sur de 10-20 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h, con una mínima de 8°C y una máxima de 18°C.

Para el noreste, se prevé una mañana nubosa y cubierta, con nieblas y neblinas y precipitaciones; el viento soplará del sector oeste de 10-20 km/h y luego quedará variable de 0-10 km/h. En la tarde y la noche persistirá el cielo nuboso a cubierto, también con nieblas y neblinas y probables precipitaciones, mientras el viento irá de variables al sector este de 10-20 km/h, con una mínima de 8°C y una máxima de 16°C.

En el suroeste, la mañana se presentará nubosa a cubierta, con nieblas y neblinas, probables precipitaciones escasas y viento del sureste de 10-30 km/h. Para la tarde y la noche, el cielo seguirá nuboso y cubierto, con nieblas y neblinas y probables precipitaciones; el viento será del sector este de 10-20 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h, con una mínima de 8°C y una máxima de 16°C.

En el centro-sur, el informe marca una mañana cubierta, con nieblas y neblinas, precipitaciones escasas y viento del sureste de 10-30 km/h. Durante la tarde y la noche dominará el cielo nuboso a cubierto, con nieblas y neblinas y precipitaciones escasas; el viento será del sector este de 10-20 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h, con una mínima de 8°C y una máxima de 16°C.

Gente en kayak pescando frente a la rambla de Punta Gorda en día de niebla en la ciudad de Montevideo. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con nieblas y neblinas, precipitaciones y viento del sureste de 10-20 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h. En la tarde y la noche se mantendrá la misma tendencia de nubosidad, con nieblas y neblinas y precipitaciones escasas; el viento rotará del sureste al noreste de 10-20 km/h, también con períodos de variables de 0-10 km/h, con una mínima de 9°C y una máxima de 16°C.

En Punta del Este, la mañana estará cubierta, con neblinas, bancos de niebla, probables precipitaciones y viento del sureste de 10-20 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h. Hacia la tarde y la noche el cielo pasará a nuboso y cubierto, con nieblas y neblinas y probables precipitaciones; el viento irá del sureste al noreste de 10-20 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h, con una mínima de 13°C y una máxima de 15°C.

Hombre corre en la rambla de Montevideo durante un día de fuerte niebla. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Para Montevideo y Área Metropolitana, la mañana llegará cubierta, con neblinas y bancos de niebla, probables precipitaciones escasas y viento del sureste de 10-20 km/h. En la tarde y la noche predominará el cielo nuboso a cubierto, con nieblas y neblinas y probables precipitaciones; el viento irá del sureste al noreste de 10-20 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h, con una mínima de 9°C y una máxima de 15°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.