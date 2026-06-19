El Gobierno argentino confirmó que Manuel Adorni dejará de ser el vocero presidencial y ya tiene reemplazo

En medio de la crisis política que atraviesa el Gobierno argentino, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, eje del escándalo, anunció que el Gobierno tendrá nuevo vocero: el hasta ahora diputado nacional Adrian Ravier.

La comunicación del arribo de Ravier desde el Congreso a la Casa Rosada llegó después de una reunión entre Adorni y Javier Milei en Olivos. Según pudo saber La Nación, la definición de nombrar al pampeano en el cargo de vocero fue idea del presidente.

Más allá que el encargado de dar el aviso fue Adorni, Ravier tiene terminal directa en las oficinas del estratega Santiago Caputo, donde se celebró el nuevo fichaje para Balcarce 50.

Adrián Ravier, nuevo vocero presidencial del gobierno argentino. Foto: La Nación/GDA.

“Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación. Adrián Ravier será el nuevo vocero presidencial. Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quien está haciendo grande a la Argentina nuevamente. Fin”, escribió en su mensaje Adorni, posteo que luego fue compartido por el mandatario.

Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación.



Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial.



Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido.



Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente.



Fin.@AdrianRavier @JMilei — Manuel Adorni (@madorni) June 19, 2026

Días complicados para el gobierno

Cerca del presidente Javier Milei viven con satisfacción la postergación, por una semana, de la sesión en la que la oposición pensaba impulsar los pedidos de interpelación y moción de censura, impulsada por la oposición contra el jefe de gabinete Manuel Adorni, complicado por el incremento de su situación patrimonial, investigado por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez federal Ariel Lijo.

Milei está dispuesto a sostener a su jefe de Gabinete “hasta que la Justicia sentencie”, según dijeron fuentes oficiales a La Nación.

El presidente argentino, Javier Milei, y su jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Foto: AFP

Y si lo citan a indagatoria? “Sigue siendo decisión del Presidente lo que haga ante el llamado”, recalcaron, lacónicos, desde un importante despacho oficial, dejando abierta la puerta para sostener lo que, hasta ahora, es la inflexible decisión presidencial de sostener al jefe de gabinete, que estará –junto al resto del gabinete-junto al presidente Milei en el acto por el Día de la Bandera, el sábado en Rosario.

En el Gobierno, en tanto, hay cierto alivio por la postergación de la sesión en el Senado en la que se preveía avanzar contra Adorni.

Por Paula Rossi, La Nación/GDA