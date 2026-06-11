Adorni admitió que ocultó ingresos por medio millón de dólares: "Ahorramos en negro como todos los argentinos"

El jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, reconoció que junto a su esposa, Bettina Angeletti, mantuvo durante años ahorros no declarados y sostuvo que se trató de fondos obtenidos antes de ingresar a la función pública.

"Ahorramos en negro como todos los argentinos", afirmó en entrevista con el periodista José Del Rio, en el programa Mesa Chica. "No lo declaramos porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro. Nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en aquellos años", agregó.

En síntesis, Adorni afirmó que rectificó sus declaraciones juradas de 2023 y 2024 e incorporó activos que no había consignado anteriormente. Según explicó, se trata de aproximadamente medio millón de dólares cuyo origen atribuyó a ahorros acumulados durante años y a ganancias obtenidas con inversiones en criptomonedas. Sostuvo que la omisión fue "un error" y aseguró que pagará "todos los impuestos" que correspondan.

Adorni. El jefe de Gabinete de Javier Milei ha sido cuestionado por la senadora Patricia Bullrich, marcando diferencias con el presidente. La Nación / GDA

"La declaración jurada de 2025, que vence el 31 de julio próximo, la presenté antes de entrar acá, y también presenté las declaraciones rectificativas 2023 y 2024, siempre hablándote de la Oficina Anticorrupción", añadió

"Toda mi vida trabajé en el sector privado"

Adorni aseguró que durante su vida laboral en el sector privado acumuló ahorros junto a su esposa. "Yo toda mi vida, desde los 18 años, trabajé en el sector privado. A lo largo de mi vida me crucé con mi mujer, quien también trabajó en el sector privado. Y toda la vida ahorramos, lo hicimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar", afirmó.

La explicación contrasta con declaraciones que había realizado en marzo. "Quédense tranquilos que efectivamente todo lo que tiene que estar declarado lo está en cada uno de los organismos tal como corresponde", había afirmado en una conferencia de prensa.

Sin embargo, este miércoles se contradijo y explicó que decidió regularizar la situación tras una revisión patrimonial impulsada por su defensa.

Foto de archivo del jefe de Gabinete del Gobierno de Javier Milei, Manuel Adorni. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni Juan Ignacio Roncoroni/EFE

"El abogado me dijo: ‘Mirá, reconstruyamos tu patrimonio: ¿cómo obtuviste todo lo que tenés?’. Y ahí efectivamente le cuento todo el ahorro que fui teniendo en mi vida privada. En mis 25 años de actividad privada, el que tuvimos en negro con mi mujer. Y ahí lo que me explica el abogado es que si obtuve mis ahorros en negro, es de segundo orden. Entonces ahí me empieza a explicar que yo debía decir que al ahorro lo había obtenido previo a mi función pública".

También volvió a cuestionar el tratamiento que los medios le dan a su caso. “No puedo responder al tribunal mediático que desde el primer momento me juzgó. Cuando me hacen la denuncia por enriquecimiento ilícito, estaba convencido de que no importa lo que yo explique. No tenía ningún sentido que yo explique sin dos elementos: la declaración jurada y la documentación que me respalde que los ahorros eran previos a la función pública”.

"A mí me dolió un montón que me traten de chorro. Es terrible. Entendí entonces que no me podía ir", afirmó cuando se le preguntó si pensó en renunciar. "El objetivo no soy yo, sino voltear al gobierno. El objetivo es el presidente Milei", indicó.

Ahorros por criptomonedas

Sobre su enriquecimiento, desglosó: "Mi primer dinero lo hago cuando fallece mi papá en 2002, dinero que nos encontramos con mi hermano en el apartamento. Después conozco a mi mujer, nos casamos y unificamos nuestros ahorros. En 2013 empiezo a incursionar en el mundo del bitcoin, en 2014 empiezo a invertir fuerte en bitcoins, de hecho, mi mujer no estaba de acuerdo. Entre 2014 y 2018 ganamos bastante dinero con esta inversión. Reconstruyendo la historia, invertimos US$ 200.000 y ganamos US$ 300.000".

Y detalló: "Esos dólares surgen de 25 años de haber invertido. La criptomoneda era mi manera de demostrar mis ahorros previos a la función pública. Después fueron 25 años de trabajar con mi mujer en el sector privado y de ahorrar en negro con ella".

Luego justificó su ingreso al régimen de Ganancias simplificada: "Está lejos de los umbrales de la Ley penal tributaria. Para lo único que sirve es para que la declaración jurada la haga ARCA, no uso ninguna otra herramienta de la ley de inocencia fiscal".

Las claves de la declaración jurada presentada este miércoles

La declaración jurada que aseguró haber presentado el miércoles se incorporará en ese rompecabezas. No lo completará, pero podría aportar elementos sobre algunos de los hechos investigados ocurridos el año pasado: el origen de los US$30.000 utilizados para la compra de un apartamento en Caballito en noviembre de 2025; la deuda contraída con las dos jubiladas que financiaron más del 80% de la operación; el supuesto acuerdo por fuera de escritura por US$ 65.000 mencionado por el hijo de una de las prestamistas; posibles cancelaciones parciales de una hipoteca anterior; y las reformas realizadas en la propiedad de Indio Cua que, según el contratista Matías Tabar, habrían ascendido a US$245.000.

En referencia a Tabar, el jefe de Gabinete detalló: "El monto era menor y se está dirimiendo en la Justicia. Yo tenía una buena relación con él. Quería pedirles disculpas por el lío en el que estaba envuelto; ir a declarar no es para cualquiera".

Casa en un country que reformó el jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni. Foto: La Nación/GDA.

Sobre dicha propiedad, Adorni agregó: “Esa casa estaba escriturada 100% al nombre de mi mujer y eso no se veía en la declaración jurada, entonces es algo que, entre tantos líos, estoy corrigiendo; son formalismos”. “Después surge una confusión con la hipoteca, porque quienes me prestan el dinero para la adquisición de la casa de Indio Cua no querían hipotecar una propiedad que estuviera en Provincia, aunque estuviese en un barrio cerrado, por eso termino hipotecando mi apartamento de la calle Asamblea”, resaltó el funcionario libertario.

La Nación/GDA