“Voy a defender a Adorni incluso si tengo que perder las elecciones de 2027”, dijo el presidente Milei

La Justicia argentina detectó presuntas operaciones con criptomonedas del jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, que no fueron incluidas en su última declaración jurada, en el contexto de una causa por supuesto enriquecimiento ilícito.

La fiscalía halló movimientos en plataformas de activos digitales tras el levantamiento del secreto bancario, fiscal y financiero de Adorni, de su pareja Bettina Angeletti y de sociedades vinculadas a ambos, según Infobae. Los primeros informes remitidos por más de 20 plataformas -entre ellas Binance, Ripio, Lemon y Satoshi Tango- confirmaron movimientos con criptomonedas como bitcoin, ether y USDT que se hicieron durante 2024 y no fueron informados en la última declaración jurada que Adorni presentó ante la Oficina Anticorrupción, según Clarín.

El jefe de Gabinete del presidente Milei declaró entonces tener 42.500 dólares en efectivo y una cuenta de ahorro en Estados Unidos con 6.220 dólares. La normativa argentina exige declarar este tipo de activos digitales entre los bienes personales de los funcionarios públicos. En paralelo, la exdiputada del partido oficialista La Libertad Avanza (LLA) Marcela Pagano denunció la semana pasada ante la Justicia que el funcionario recibió 3 millones de dólares en una billetera virtual por el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, promocionada en redes sociales por Milei y cuyo valor, tras dispararse durante menos de una hora, se desplomó abruptamente, provocando pérdidas millonarias y dando origen a otra investigación judicial.

Adorni está investigado por enriquecimiento ilícito a raíz de supuestas irregularidades patrimoniales detectadas por pagos en efectivo, y sin factura, para la compra de un apartamento en Buenos Aires y una casa en un barrio exclusivo de las afueras de la capital, así como para obras de remodelación. También se investiga cómo pagó viajes familiares de lujo a Aruba y Punta del Este.

Según testigos que han declarado en la Fiscalía, Adorni gastó más 100.000 dólares en poco más de un año, lo que contrasta con sus últimos ahorros declarados.

Milei y Bullrich

Javier Milei no lo va a soltar. A los integrantes del Gobierno argentino les quedó claro que el Presidente, de momento, no piensa echar a su jefe de Gabinete pese a que la Justicia investiga inconsistencias en su patrimonio y a que corren como agua las presiones internas, que solo la senadora Patricia Bullrich expuso en público.

Ferviente en la reunión que compartieron, Milei les dijo a los ministros que iba a defender a Adorni incluso si tenía que perder la elección de 2027. Les aclaró, dicen además, que esa no solo era su posición, sino que debía ser la de todo el Gobierno. Cuando Bullrich lo interrumpió para retomar que Adorni debe presentar la declaración jurada ya, y así disipar dudas, el Presidente -que la había abrazado al llegar- la frenó en seco y le marcó que estaba hablando él. Luego Milei se fue y dejó a Adorni a la cabeza del mitín. La senadora ahí retomó su planteo, pero el jefe de Gabinete -cuentan- ya estaba airado luego de un aval más de Milei, frente a sus subordinados. El Gobierno atraviesa un momento de desconcierto y con nuevas tensiones abiertas, y con la sospecha de corrupción como una mancha venenosa que salpica cualquier puesta que intente hacer bajo el paraguas de la moral. Reina la incertidumbre en los más altos cargos de la Casa Rosada sobre cómo se trabajará de ahora en más con Adorni en esta situación, si no es con los focos sobre sus problemas, como hasta ahora, a la vez que cae la imagen en los sondeos.

Distintos personajes del oficialismo consultados por La Nación cuentan que Milei está infranqueable y que tanto él como Luis Caputo tendrían una “convicción total” de que la economía dará gestos de respiro que cambiarán el humor social. En algunos sectores que puertas adentro arremeten contra Adorni todavía se aferran a que, en algún momento, dé un paso al costado. “Hay que ver cuánto resiste. No lo podés sentar en ningún lado. ¿Cómo mantenés a un jefe de Gabinete que no funciona?”, analizó una voz del Gobierno, que aclaró que por ahora hay que “seguir lo que dice Javier”.

Con información de EFE y La Nación (GDA)