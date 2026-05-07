Argentina: Adorni no piensa presentar la declaración jurada “de inmediato”, como le exigió Patricia Bullrich

Señalado e investigado en la Justicia por el crecimiento de su patrimonio y su tren de vida desde que asumió en la función pública, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentará su declaración jurada alrededor del próximo 31 de mayo. Así lo confirmaron a La Nación fuentes cercanas al funcionario, que fue anoche respaldado por Javier Milei.

“La fecha andará por ahí (por el 31 de mayo). Sería lo antes que se pueda”, dijeron cerca del jefe de Gabinete. Con ese plazo estimado para concretar su presentación, Adorni sigue su propia hoja de ruta y se distingue de la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, quien en las últimas horas pidió públicamente que el funcionario presente “de inmediato” pruebas que justifiquen sus gastos, propiedades y viajes.

“Desde mi punto de vista, la presentación tiene que ser de inmediato. Ya está abierta la posibilidad de presentarla. ¿Para qué vas a esperar si la podés presentar ahora? Es bastante fácil hacerla si tenés la del año anterior", dijo la exministra, en declaraciones a América 24.

"Patricia Bullrich":

Por sus comentarios sobre la declaración de bienes de Manuel Adorni pic.twitter.com/PQzgME2yWO — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 6, 2026

Las palabras de Bullrich fueron también el reflejo de lo que buena parte del Gabinete piensa y dice en privado, pero no se anima a hacer público.

“Patricia spoileó a Manuel, adelantó lo que efectivamente va a suceder, que Manuel tiene ya los números”, dijo Milei en LN+, en un intento de relativizar los cortocircuitos en el Gobierno por la situación judicial y patrimonial de su jefe de ministros.

Desde marzo pasado, Adorni quedó en el centro de una serie de revelaciones sobre su patrimonio y viajes, lo que es objeto de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

Ante las consultas de La Nación respecto de las fechas estipuladas para la presentación, cerca del jefe de Gabinete sugirieron que sería alrededor de fin de mes. “La fecha andará por ahí, lo antes que se pueda”, detallaron cerca del funcionario. El 31 de mayo se trata de la fecha inicial en que vence el plazo para la presentación de las declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA).

“No hay precisiones (sobre la fecha) porque somos respetuosos de los plazos de la Justicia”, completaron en relación al proceso judicial que se lleva a cabo en los tribunales de Comodoro Py y pese a que se trata de asuntos independientes.

“Manuel ya tenía todo medio preparado para presentarla a fin de mes”, dijeron en referencia a la presentación. “Y la va a hacer alrededor de esa fecha, andar por ahí”, completaron las fuentes oficiales.

Cerca de Adorni descartaron que en algún momento hubiera barajado hacer uso del plazo de prórroga para la presentación de las declaraciones, que extiende dos meses el vencimiento inicial. “Nunca estuvo pensado presentarlo el 31 de julio”, aseguraron.

“Va a estar todo justificado y perfecto. Los números cierran”, insistieron cerca del ministro coordinador, que acumula gastos y deudas por más de US$800.000 desde que asumió en la función pública.

Desde hace semanas atrás, cerca de Adorni hacían alusión a que la declaración jurada que presentará reflejaría ingresos por la herencia de su padre, quien falleció en 2002, hace 24 años. Desde el entorno del ministro coordinador evitan precisiones sobre el por qué impactaría ahora y no lo hizo antes.

El jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, camina tras presentar un informe de gestión en la Cámara de Diputados. Foto: EFE

El 19 de octubre de 2018, Adorni hizo referencia a la herencia en un tuit en la red social X, con un mensaje a la dirigencia política. “A los políticos: en 2002 murió mi papá y heredé su casa. Ahí me enteré sobre una hipoteca impaga desde 1996. Tarde años en arreglar todo, con mucho esfuerzo. Si hubiese creído que todo se solucionaría sólo porque soy bueno y simpático, hoy no tendría nada: hubiese perdido todo”, escribió por entonces Adorni.

A los políticos: en 2002 murió mi papá y heredé su casa. Ahí me enteré sobre una hipoteca impaga desde 1996. Tarde años en arreglar todo, con mucho esfuerzo. Si hubiese creído que todo se solucionaría sólo porque soy bueno y simpático, hoy no tendría nada: hubiese perdido todo. — Manuel Adorni (@madorni) October 19, 2018

En otros tuits de 2018, Adorni se quejó por la presión impositiva del país, que hasta puede alcanzar a las herencias. “Si te quedó algo, reza que no te agarre algún impuesto a la herencia”, escribió el 2 de noviembre de ese año. Y el 18 de febrero de 2020, añadió: “Pagás impuestos para recibir servicios del Estado, pero no recibís nada. Pagás aportes para ahorrar en tu jubilación, pero no ahorrás nada. Te morís y pensaste que ya estaba, pero no: tu sepelio y hasta tu herencia pueden llegar a pagar impuestos. Argentina, un país de mentira”.

Si te quedó algo, reza que no te agarre algún impuesto a la herencia. — Manuel Adorni (@madorni) November 2, 2018

Desde hace casi 60 días, cuando se conoció la presencia de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, en el avión presidencial que iba a Nueva York, el Presidente y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sostienen a rajatabla que el jefe de gabinete es víctima de “operaciones de prensa” y sectores de la oposición, que tienen como objetivo perjudicar al Gobierno.

Le dieron numerosas muestras de apoyo tanto en público como en privado. La mayor de ellas llegó anoche: “No se va ni en pedo”, ratificó el Presidente a su ministro coordinador, que quedó en el centro de la investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito que llevan adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal, Gerardo Pollicita.

El último capítulo de esa saga de revelaciones se dio este lunes, tras la declaración del contratista Matías Tabar, quien hizo la refacción de la casa que adquirió Adorni en el country Indio Cua. Tabar declaró que el monto implicado fue de 245 mil dólares y que fueron pagados en efectivo. Cerca del funcionario lo desmintieron y no descartaron una denuncia por falso testimonio contra Tabar. “Ni de casualidad es ese monto”, aseguraron.

Por Cecilia Devanna / La Nación (GDA)