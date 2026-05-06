Milei cierra filas en torno a Adorni: dice que no va a pedir su renuncia y negó otros cambios en el Gabinete

Javier Milei está por decimosexta vez en Estados Unidos, en este caso en Los Ángeles, pero sigue enchufado con el escándalo que en la Argentina envuelve a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En las últimas horas, el presidente argentino se mostró activo en su cuenta de X, donde —ataque tras ataque a la prensa— volvió a negar cualquier cambio en la jefatura de los ministros y en otras áreas de su Gabinete.

Ante distintas versiones que sugerían que Milei podría promocionar a Juan Pazo (extitular de ARCA y exsecretario dentro del Ministerio de Economía) como canciller y ubicar al actual ministro de Exteriores, Pablo Quirno, como reemplazante de Adorni, el presidente descartó esa posibilidad.

“Otra pelotudez atómica de las basuras inmundas (95%) que se llaman ‘periodistas’”, dijo Milei respecto de ese enroque. Esto, sin cortar con sus dardos a la prensa, que intensificó en los últimos meses, mientras se sucedían las revelaciones respecto de los viajes y el patrimonio de Adorni, que complicaron el presente político del oficialismo.

”He pasado un montón de horas con Toto (Caputo) y Pablo (Quirno) en el avión. Hablamos de todos los temas y ni de un modo tangencial se sugirió algo así. Imagino que se basaron en la estupidez que tiró algún imbécil“, sostuvo Milei.

En el mismo sentido, el presidente arremetió contra la periodista Silvia Mercado, una de las que deslizó que Pazo podría asumir en la Cancillería.

“Hipótesis: la estupidez humana no puede tender a infinito. Bueno... ponele. Mala mía. P.D.: Jamás imaginé que estas basuras inmundas pudieran mentir tanto”, dijo.

OTRA PELOTUDEZ ATÓMICA DE LAS BASURAS INMUNDAS (95%) QUE SE LLAMAN "PERIODISTAS"

He pasado un montón de horas con TOTO y Pablo en el avión. Hablamos de todos los temas y ni de un modo tangencial se sugirió algo así.

Imagino que se basaron en la estupidez que tiró algún imbécil. https://t.co/2pRt0f9jzH — Javier Milei (@JMilei) May 6, 2026

No fue solo eso. También avaló con retuits distintos mensajes de propagandistas libertarios en redes que defendieron al jefe de Gabinete, por estas horas más complicado tras las revelaciones de Matías Tabar, que coordinó las refacciones en su casa del country Golf Club Indio Cua, quien contó en Comodoro Py que el funcionario le pagó US$245.000 en efectivo solo por los arreglos en esa propiedad.

Uno de los mensajes que replicó el Presidente fue el de Lilia Lemoine, la diputada nacional más cercana a él y a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En su descargo, Lemoine le había respondido al periodista Esteban Trebucq, quien aseguró que “tarde o temprano” Adorni saldría del Gobierno.

“Esteban, vos y tu gente hacen que esto sea así. No ocurre espontáneamente. Desde el primer día que levantaron la denuncia de tu colega Marcela Pagano ya tenían una meta: hacer que Adorni renuncie”, le escribió Lemoine a Trebucq y Milei la reposteó.

"Una pequeña gran refacción que salió más de 200.000 dólares"



Jonatan Viale reveló videos de las construcciones en la casa de Manuel Adorni para remodelar su country en Indio Cuá, en PBA. pic.twitter.com/hIYH56SL3b — Corta (@somoscorta) May 5, 2026

Asimismo, el presidente compartió un escrito de uno de sus seguidores que decía: “Adorni no está acusado de nada por la Justicia argentina. Pero al periodismo no le interesa la veracidad de los hechos que denuncian, ni si en unos días se descubre que la información es falsa. Solo quieren difamar y ensuciar para bajar a Adorni a toda costa. No pasarán”.

Las revelaciones que el periodismo hizo en estas semanas respecto del jefe de Gabinete tienen su correlato judicial en una causa en que se lo investiga por enriquecimiento ilícito, en manos del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

En su catarata de mensajes, sin embargo, Milei evitó cualquier mención o crítica a su exministra de Seguridad y actual jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, quien —tal como reveló hoy La Nación— le pediría al presidente que corra de funciones a Adorni durante la reunión de Gabinete (de las que todavía participa) prevista para el viernes.

“Patricia ya le dijo al presidente lo que piensa y lo que cree que hay que hacer. El viernes lo va a repetir”, anticiparon a este medio cerca de la exministra, en un contraste con el accionar del resto de los funcionarios nacionales, que públicamente respaldan al jefe de Gabinete, más allá de que una parte de ellos considera que al menos debería el propio Adorni dar un paso al costado.

Casa en un country que reformó el jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni. Foto: La Nación/GDA.

Milei en Los Ángeles

Esta tarde, Milei disertará desde las 18 (hora uruguaya) en el Instituto Milken, invitado por el financista devenido en filántropo Michael Milken.

La Casa Rosada había difundido que el presidente se reuniría con Milken a las 14, pero —según pudo confirmar La Nación— el encuentro no se dio por motivos personales del multimillonario conocido como “el rey de los bonos basura” y condenado a prisión por manipular mercados financieros en los años 80. Antes de la disertación, Milei sí se vio con empresarios.

La Nación/GDA