Jefe de Gabinete de Milei negó acusaciones de corrupción ante Cámara de Diputados: "Estoy acá dando la cara"

El jefe del Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, compareció este miércoles ante la Cámara de Diputados para presentar el informe de su gestión. Además, respondió a las denuncias sobre su patrimonio y sus viajes, y aseguró que "no cometió ningún delito", situación que "probará en la Justicia". Si bien no dio detalles, aseguró que "nunca ocultó su patrimonio".

Adorni sostuvo que la causa por el viaje oficial a Miami y Nueva York —en el que fue cuestionada la participación de su esposa—, fue archivada por la fiscal y el juez pertinentes, quienes concluyeron que no hubo gastos para el Estado ni incumplimientos normativos. "Esto prueba que, cuando se permite a la Justicia actuar, se caen las operaciones políticas que se intentan instalar en esta Cámara. Le pedí disculpas a los argentinos y me puse a disposición de la Justicia frente a cada denuncia", señaló.

Manuel Adorni, jefe de Gabinete, comparece ante la Cámara de Diputados. Foto: Santiago Fillipuzzi/La Nación (GDA).

En relación con su patrimonio y sus viajes personales, el jefe de Gabinete marcó una diferencia entre gastos privados y fondos públicos. No se refirió a la forma en que adquirió propiedades —con préstamos y postergaciones de pago a jubiladas y policías—, pero sí aseguró que todos sus viajes familiares fueron costeados con recursos propios y que no recibió financiamiento de terceros ni beneficios indebidos.

Javier Milei, presidente argentino, observa desde el palco la sesión de la Cámara de Diputados argentina. Foto: Luis Robayo/AFP.

“He afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes que realicé con mi familia. Se circunscribieron a vacaciones personales y de mi círculo familiar”, aseguró Adorni.

Diputado argentino Nestor Pitrola sostiene un cartel en el que se lee "Juicio político a Milei ya". Foto: Luis Robayo/AFP.

También sostuvo que cumplió con las obligaciones previstas en la Ley de Ética Pública argentina y presentó las declaraciones juradas correspondientes.

Sobre este punto, explicó que los formularios incluyen un componente público y otro reservado, este último bajo custodia de la Oficina Anticorrupción y accesible solo ante requerimiento judicial. Indicó que esa información ya fue puesta a disposición de la Justicia en el marco de las investigaciones en curso. Se negó a brindar mayores detalles y se amparó en el carácter confidencial de esos apartados.

"Estoy acá dando la cara"

Adorni también rechazó la existencia de conflictos de interés. Negó haber intervenido en contrataciones públicas y aseguró que no existen contratos entre medios estatales y su entorno familiar. “No existen ni existieron contratos entre la Estado Nacional y mi cónyuge, ni directa ni indirectamente”, enfatizó.

Remarcó que “las manifestaciones que se realizaron públicamente relativas al costeo por tercero de viajes son tendenciosas y, además, falsas. Tendenciosas y falsas”. Y sumó: “No existe contrato alguno celebrado entre la TV Pública y el periodista Marcelo Grandio”. Grandio es el periodista, conductor de la TV Pública, cuya productora −Imhouse SA− figura en las facturas del vuelo privado de Adorni a Punta del Este.

Diputado Aldo Leiva durante la comparecencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante el Congreso argentino. Foto: Luis Robayo/AFP.

Y agregó, ante las preguntas de los diputados opositores: "Respecto a la pregunta de si voy a presentar la renuncia o continuar, quiero dejarles en claro a todos que no. Estoy acá dando la cara".

El presidente Javier Milei y su hermana, así como el resto del gabinete, acompañaron al funcionario desde los palcos en una fuerte señal de apoyo.

Por Delfina Celichini de La Nación/GDA