La lista de gastos y bienes del jefe del Gabinete de Argentina que aparecen en la mira de la Justicia

Gastos inmobiliarios: US$ 65.000. Gastos en viajes: US$ 27.658 en efectivo. Nuevas deudas contraídas: US$ 335.000. Desde que llegó a la función pública, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, registró estos números por las compras de dos propiedades, dos hipotecas y tres incursiones al exterior. Durante la mayor parte de ese período, su salario bruto estuvo congelado en 3,5 millones de pesos (unos US$ 2.000).

Cómo solventó estos pagos y el origen de esos fondos configuran los dos grandes interrogantes que la Justicia busca responder en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Los dólares que Adorni declaró al cierre de 2024 no alcanzan para cubrir los gastos que la Justicia le anota en 2025.

Tenía US$ 42.500 en efectivo y otros US$ 6.220,23 en una cuenta en el exterior. En total, unos US$ 48.720,23. El año pasado lo comenzó con el viaje a Aruba. Una agencia turística indicó a la fiscalía de Gerardo Pollicita que el aéreo y la estadía demandaron US$ 14.674. A ese desembolso se sumaron, meses más tarde, US$ 30.000 por la compra del departamento de Caballito y otros US$ 30.000 por la cancelación parcial de una hipoteca tomada en noviembre de 2024. Sólo esos tres ítems superan en US$ 25.953,77 los dólares que había declarado antes de partir rumbo al Caribe.

Adorni también había declarado dos inmuebles que, hasta marzo de este año, no vendió, según informes de los Registros de la Propiedad Inmueble porteño y bonaerense. Uno en La Plata y otro sobre la calle porteña Asamblea.

El patrimonio de su esposa, Bettina Angeletti, es otro foco clave de la investigación. Hasta hace un mes, la Oficina Anticorrupción no contaba con esa información, dado que el jefe de Gabinete había omitido incluir la declaración jurada de su cónyuge en el anexo reservado. El exvocero la presentó cuando la investigación judicial ya estaba en curso.

Un informe del Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires muestra que, al mes de marzo, Angeletti figura como titular de la casa en el country Indio Cua y de otra propiedad en el partido de Morón.

En la Ciudad de Buenos Aires, terminó de pagar una hipoteca en 2024 por un departamento adquirido en 2008 con un crédito del Instituto de Vivienda porteño, según el informe de dominio del Registro de la Propiedad Inmueble de la capital. El lado de los ingresos aporta más datos. En marzo de 2025, Adorni declaró ante el Tribunal Electoral porteño que su ingreso neto anual era de 40.300.000 pesos (unos 3,3 millones por mes).

Recién en enero de este año duplicó su salario. Mientras tanto, Angeletti, pagó aportes a la obra social del monotributo hasta septiembre de 2025, según información bancaria. En ese período, la categoría más alta del régimen estipulaba ingresos brutos de hasta unos $7,9 millones mensuales. En octubre se dio de alta como trabajadora autónoma, que no reviste tope de ingresos, tal como refleja documentación de la ARCA. Para entonces, sin embargo, el patrimonio y los gastos familiares ya habían crecido de manera sustancial.

La Nación contactó al jefe de Gabinete en repetidas oportunidades, pero no obtuvo respuesta ni comentarios.

El crecimiento patrimonial de Adorni durante la función pública comenzó tres meses después de asumir. En marzo de 2024 incorporó al 50% una camioneta modelo 2021; la otra mitad figura a nombre de Angeletti. En el origen de fondos, el jefe de Gabinete indicó “venta de activos” sin precisar cuáles. La documentación bajo análisis no registra activos declarados previamente que puedan corresponderse con esa operación. Ocho meses después de comprar el vehículo, el matrimonio tomó un crédito hipotecario no bancario de US$ 100.000 y el mismo día Angeletti escrituró la casa en el country Indio Cua. Un mes más tarde, realizaron el viaje a Aruba. En noviembre de 2025, escrituraron el departamento de Caballito con una segunda hipoteca y un pago de US$ 30.000. En febrero de este año fue el turno de la incursión en jet privado a Punta del Este y en marzo el viaje con la comitiva oficial a Nueva York.

Un dato llama la atención: ninguna de las dos hipotecas es bancaria. Las acreedoras de la primera son una mujer retirada de la Policía Federal y su hija. Las de la segunda, una jubilada y una afiliada al PAMI. Se trata de perfiles inusuales para operar como prestamistas en dólares por montos de 100.000 y 200.000, respectivamente.

Malversación de fondos públicos Justicia archiva una causa en su contra La Justicia argentina dispuso el pasado viernes archivar una de las causas que enfrenta el jefe de Gabinete del Gobierno de Javier Milei, Manuel Adorni, en este caso por una presunta malversación de fondos públicos por el traslado de su esposa en un vuelo oficial a los Estados Unidos. “Encontrándose agotado el exhaustivo y pormenorizado estudio de las características que revisten los eventos investigados” y tras un planteo formulado por la Fiscalía interviniente, el juez federal Daniel Rafecas dispuso el archivo de una de las causas por las que se investiga a Adorni, “por inexistencia de delito”. La resolución fue compartida a través de X por el jefe de Gabinete, también investigado por otros viajes y compra de propiedades, junto a un mensaje en el que expresó: “El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene”. La investigación se inició en marzo después de que el abogado Gregorio Dalbón denunciara que Bettina Angeletti, esposa de Adorni, había viajado en el avión presidencial junto a la comitiva oficial para asistir al evento ‘Argentina Week’, celebrado en Nueva York. La denuncia expresaba que el traslado de Angeletti, estaba desvinculado de funciones oficiales. EFE

Hugo Alconada Mon, Ignacio Grimaldi / La nación (GDA)