Javier Milei buscará la reelección presidencial en 2027: "Me voy a presentar; después, decidirá la gente”

El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció que buscará la reelección en los comicios presidenciales de 2027. “Yo me voy a presentar. No solo voy a terminar este mandato sino que voy a aplicar a otro si creo que hice las cosas bien. Después, decidirá la gente”, dijo Milei el jueves en una entrevista con el canal digital Neura.

El presidente y líder del partido La Libertad Avanza, quien asumió el gobierno en diciembre de 2023, defendió su política de ajuste fiscal y relativizó el mal desempeño que tuvo la actividad económica en febrero pasado, de acuerdo a los últimos datos oficiales difundidos.

Según varias encuestas recientes, la imagen negativa del jefe de Estado y la opinión adversa sobre la gestión de su Gobierno han crecido a partir, entre otras cosas, del escándalo que envuelve a su jefe de Gabinete de ministros, Manuel Adorni, cuyo patrimonio es investigado por la Justicia por la compra de propiedades y viajes realizados con su familia.

El anuncio de Milei de que irá por la reelección, coincide con el envío al Congreso de un proyecto de ley de reforma electoral, que prevé, entre otros cambios, la eliminación de los comicios primarios.

El presidente de Argentina, Javier Milei, le toma juramento a Manuel Adorni como jefe de Gabinete Foto: La Nación (GDA)

Según informó la Oficina del Presidente en un comunicado, la iniciativa “tiene por objetivo corregir un sistema viciado de raíz para que la política cueste menos, sea más transparente y represente a quienes dice representar”.

La reforma plantea la eliminación definitiva de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), que el Ejecutivo de Milei definió como “un experimento fallido que intentó impulsar la falsa dicotomía de internas abiertas”.

El sistema de elecciones primarias fue implementado por primera vez en Argentina para definir los candidatos para los comicios generales de 2011, a partir de una reforma política aprobada por el Parlamento a finales de 2009.

La gente pasa por la Casa Rosada, el palacio de Gobierno, en Buenos Aires Foto: AFP

No obstante, el sistema ha sido cuestionado varias veces, en particular por sus costes y por lo engorroso de la organización de unos comicios donde suelen presentarse muchos candidatos.

El Gobierno señaló que las primarias presidenciales de 2023 tuvieron un coste de 45.000 millones de pesos (32 millones de dólares) y “no sirvieron para dirimir ninguna interna relevante”.

En 2025, el Parlamento, por iniciativa del Ejecutivo de Milei, aprobó un proyecto que suspendió las PASO para los comicios legislativos celebrados el año pasado. EFE