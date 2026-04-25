Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Mundo Argentina

Javier Milei buscará la reelección presidencial en 2027: "Me voy a presentar; después, decidirá la gente”

El mandatario argentino defendió su gestión y aseguró que buscará un nuevo período en la Casa Rosada: “No solo voy a terminar este mandato sino que voy a aplicar a otro si creo que hice las cosas bien", dijo.

El País
El País
25/04/2026, 03:25
Compartir esta noticia
+ Seguir en
El presidente de Argentina, Javier Milei.
Milei. El presidente argentino expresando su apoyo a Trump.
Foto: EFE

El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció que buscará la reelección en los comicios presidenciales de 2027. “Yo me voy a presentar. No solo voy a terminar este mandato sino que voy a aplicar a otro si creo que hice las cosas bien. Después, decidirá la gente”, dijo Milei el jueves en una entrevista con el canal digital Neura.

El presidente y líder del partido La Libertad Avanza, quien asumió el gobierno en diciembre de 2023, defendió su política de ajuste fiscal y relativizó el mal desempeño que tuvo la actividad económica en febrero pasado, de acuerdo a los últimos datos oficiales difundidos.

Según varias encuestas recientes, la imagen negativa del jefe de Estado y la opinión adversa sobre la gestión de su Gobierno han crecido a partir, entre otras cosas, del escándalo que envuelve a su jefe de Gabinete de ministros, Manuel Adorni, cuyo patrimonio es investigado por la Justicia por la compra de propiedades y viajes realizados con su familia.

El anuncio de Milei de que irá por la reelección, coincide con el envío al Congreso de un proyecto de ley de reforma electoral, que prevé, entre otros cambios, la eliminación de los comicios primarios.

Justicia confirmó que jefe de Gabinete de Argentina pagó casi US$ 9.000 en efectivo para hospedarse en Aruba

El presidente de Argentina, Javier Milei, le toma juramento a Manuel Adorni como jefe de Gabinete
El presidente de Argentina, Javier Milei, le toma juramento a Manuel Adorni como jefe de Gabinete
Foto: La Nación (GDA)

Según informó la Oficina del Presidente en un comunicado, la iniciativa “tiene por objetivo corregir un sistema viciado de raíz para que la política cueste menos, sea más transparente y represente a quienes dice representar”.

La reforma plantea la eliminación definitiva de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), que el Ejecutivo de Milei definió como “un experimento fallido que intentó impulsar la falsa dicotomía de internas abiertas”.

El sistema de elecciones primarias fue implementado por primera vez en Argentina para definir los candidatos para los comicios generales de 2011, a partir de una reforma política aprobada por el Parlamento a finales de 2009.

El galardón que recibió el presidente Milei en Israel como símbolo de gratitud por su “claridad moral”

La gente pasa por la Casa Rosada, el palacio de Gobierno, en Buenos Aires
La gente pasa por la Casa Rosada, el palacio de Gobierno, en Buenos Aires
Foto: AFP

No obstante, el sistema ha sido cuestionado varias veces, en particular por sus costes y por lo engorroso de la organización de unos comicios donde suelen presentarse muchos candidatos.

El Gobierno señaló que las primarias presidenciales de 2023 tuvieron un coste de 45.000 millones de pesos (32 millones de dólares) y “no sirvieron para dirimir ninguna interna relevante”.

En 2025, el Parlamento, por iniciativa del Ejecutivo de Milei, aprobó un proyecto que suspendió las PASO para los comicios legislativos celebrados el año pasado. EFE

Bullrich: "Uruguay tiene que bajar su tasa de homicidios" y legalización de marihuana "no está funcionando"

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

EFEJavier Milei

Te puede interesar