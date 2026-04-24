Justicia le da luz verde a reforma laboral de Milei y el presidente celebra: “No podrán detener el crecimiento"

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Argentina anuló ayer jueves, en respuesta a un pedido del Gobierno de Javier Milei, la suspensión por parte de un juez de buena parte de la reforma laboral aprobada en febrero pasado en el Congreso.

La decisión fue informada por la Procuración del Tesoro de la Nación, que impulsó junto al Ministerio de Capital Humano una apelación para que la reforma laboral recuperara plena vigencia.

“Queda restablecida la vigencia de todos los artículos que habían sido suspendidos en un acto de suma gravedad institucional”, expresó la Procuración del Tesoro en un comunicado, en el que subrayó que la decisión de ayer jueves se enmarca en un proceso judicial más amplio que aún no se ha resuelto y que incluyó, además, la presentación de un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia.

“Intentaron frenarla: no lo lograron. La Cámara Laboral revocó la medida cautelar que suspendía la Ley de Modernización Laboral”, expresó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, poco después de conocerse la decisión.

Una sombra de un hombre frente a la Casa Rosada, sede del gobierno argentino. Foto: AFP

El pasado 30 de marzo, el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 hizo lugar a una medida cautelar impulsada por la principal central obrera de Argentina, la Confederación General del Trabajo (CGT), y frenó la aplicación de 82 de los 218 artículos de la ley.

El Gobierno ha cuestionado tanto la legitimidad de la CGT para impulsar la demanda como la competencia de la Justicia Laboral en el caso, argumentando que es una cuestión que debería tratarse en el fuero Contencioso Administrativo Federal.

“El Gobierno Nacional ha trabajado incansablemente, adoptando todas las medidas legales e institucionales necesarias, para garantizar la implementación de una reforma que atravesó el debido proceso de debate, sanción y promulgación, y que tiene por objetivo terminar con un sistema arcaico, de más de 50 años, que fracasó y dejó a millones de argentinos en la informalidad”, expresó ayer la Procuración del Tesoro en su comunicado.

Entre los 82 artículos afectados por la resolución de primera instancia se encuentran aquellos que limitan el derecho a huelga, al establecer límites para la celebración de asambleas y los que habilitan sanciones contra conductas gremiales, e incluso, prevén la retirada de la personería jurídica a los sindicatos, entre muchos otros.

El juez había suspendido además aquellos artículos que afectan el derecho de negociación colectiva y que introducen cambios en los períodos de prueba, en la computación de los años de antigüedad y en las indemnizaciones.

Un manifestante ondea una bandera nacional frente a una línea de policías antidisturbios. Foto: AFP

Otros de los artículos impugnados por la CGT se referían a la reducción de las indemnizaciones por despido, el pago en cuotas, ampliación de la jornada de trabajo hasta 12 horas sin pago de horas extras, permitir el pago en especies (bienes o servicios).

La reforma laboral fue aprobada el 27 de febrero por el Congreso y promulgada apenas unos días después, en medio de sucesivas manifestaciones y una huelga general convocada por la CGT.

“No podrán detener el crecimiento que se viene para el País. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”, celebró el presidente Milei en X el fallo de la justicia sobre la reforma laboral.

El gobierno de Milei argumenta que esta reforma ayudará a crear empleos y reducir la informalidad laboral que alcanza al 43% de la fuerza de trabajo en Argentina, según el instituto oficial de estadísticas.

El presidente argentino Javier Milei en la Universidad Ludovika de Servicio Público en Budapest. Foto: AFP fotos

Para la CGT estos argumentos son “falsos”. “No es disminuyendo derechos de las y los trabajadores ni retrotrayendo el marco legal a épocas cercanas a la servidumbre o a la esclavitud como se mejora este proceso”, sostuvo la central obrera.

La actividad industrial en febrero cayó 4% respecto al mes anterior y registró una capacidad ociosa del 54,6%, según datos oficiales.

La inflación, que Milei redujo a un tercio desde que asumió, lleva once meses consecutivos en lento avance. El costo de vida marcó en marzo 3,4%, el nivel más alto del último año.

En febrero una huelga general contra la reforma laboral y nutridas movilizaciones callejeras no lograron frenar la aprobación de la ley. La CGT anunció una nueva marcha para el 30 de abril en conmemoración por el Día Internacional del Trabajo, para expresar su repudio y pedir al gobierno un cambio de rumbo económico.

La justicia aún debe resolver si la polémica ley viola la Constitución Nacional por introducir reformas acusadas de regresivas de los derechos laborales por sus detractores. El gobierno solicitó a la Corte Suprema que habilite un “per saltum” (vía rápida) para zanjar la controversia. EFE, AFP

Un manifestante sostiene un cartel que dice "¡Huelga general ya!" durante una protesta contra la reforma laboral. Foto: AFP

“Espionaje ilegal” : bloqueo a periodistas

El gobierno argentino impidió ayer jueves el ingreso de los periodistas acreditados en Casa Rosada, en el marco de una investigación por supuesto espionaje. “La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados en Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional”, dijo en X Javier Lanari, Secretario de Comunicación y Prensa. El presidente Javier Milei replicó a ese tuit escribiendo solo la sigla “NOL$ALP” (no odiamos lo suficiente a los periodistas), su mensaje usual contra la prensa.