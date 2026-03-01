Se concretaron dos victorias legislativas fundamentales para el gobierno del presidente Javier Milei

El presidente Javier Milei cerró la semana con dos importantes victorias legislativas -la aprobación en el Congreso de la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años-, dos temas considerados clave por su gobierno.

El Congreso argentino aprobó la noche del viernes la reforma laboral impulsada por Milei, que busca fomentar la contratación mediante la flexibilización de las normas laborales.

La llamada “ley de modernización laboral” es criticada por los sindicatos y parte de la oposición. Entre otros puntos, reduce indemnizaciones, permite pagos en especies (bienes o servicios), limita el derecho a huelga y habilita jornadas de hasta 12 horas sin pago de horas extras, pero compensadas con horas libres a convenir.

“HISTÓRICO. Tenemos modernización laboral”, festejó Milei en la red X.

“Es una ley que va a desmontar una de las mayores mentiras de la historia laboral argentina: la idea de que destruir empleos es defender derechos”, dijo en defensa del proyecto la senadora oficialista Patricia Bullrich.

“Métanselo en la cabeza: no hay empleo si no hay inversión, si no hay empresas”, afirmó Bullrich, al asegurar que “la previsibilidad” y “las reglas claras” favorecerán la creación de nuevos emprendimientos.

Con 41 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, los senadores aceptaron una modificación del texto introducida por los diputados la semana pasada en un debate marcado por protestas y una huelga general que ralentizó al país. Con este voto, el proyecto se vuelve ley.

Del lado de la oposición, el senador peronista José Mayans criticó “la vergonzosa limitación del derecho a huelga, declarando prácticamente todos los trabajos imprescindibles”. “Repudiamos esta ley que viola la constitucion, los tratados internacionales y es regresiva”, dijo al justificar su voto contrario.

Milei sostiene que la ley busca crear “un entorno que facilite la contratación, impulse la inversión y permita que el empleo registrado vuelva a expandirse”, en un país que tiene un 43,3% de su fuerza laboral en la informalidad.

La sanción de la ley se da en el marco de una caída de la actividad industrial, con más de 21.000 empresas cerradas en los últimos dos años y la pérdida de unos 300.000 puestos de trabajo, según fuentes sindicales.

Además Inversión minera en zonas de glaciares El Senado de Argentina también debatió la semana pasada una propuesta de Javier Milei que busca fomentar los proyectos mineros en áreas cercanas a los glaciares. El proyecto de ley, remitido al Congreso a finales del año pasado, otorga a las provincias la potestad de determinar las zonas periglaciales (cercanas a los glaciares) donde se permitan las actividades mineras.

Imputabilidad

El Senado argentino también convirtió en ley el viernes una iniciativa que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, otra de las reformas impulsadas por Milei.

El proyecto, que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados, obtuvo 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención en el Senado, modifica el sistema penal juvenil que data de 1980.

“Quien tiene la capacidad de comprender la gravedad de sus actos asume, sin excepciones, la responsabilidad de responder ante la ley. Delito de adulto, pena de adulto”, publicó en X la Presidencia después de la votación.

Según el Gobierno de Milei, con la sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil, “Argentina cierra un capítulo de cuatro décadas de inacción legislativa y actualiza un marco normativo que permanecía desconectado de la realidad criminal del siglo XXI”.

El comunicado añadió que el presidente Milei “destaca la labor de los legisladores que comprendieron que la seguridad de los argentinos y la protección de las victimas deben estar por encima de todo”.

“Esta reforma salda una deuda histórica y devuelve a la Justicia las herramientas necesarias para terminar con la impunidad y el caos que reinó durante décadas”, concluyó.

Según los estándares internacionales la edad mínima de responsabilidad penal es aquella en la que un menor no puede ser considerado penalmente responsable de sus actos y por lo tanto no puede ser juzgado.

“Venimos a terminar con una doctrina terriblemente peligrosa, la doctrina de que el delincuente es una víctima del sistema”, dijo Bullrich, principal promotora del proyecto.

Legisladores opositores denunciaron que el oficialismo aceleró el tratamiento en comisiones pese a que la mayoría de los expertos convocados se pronunciaron en contra, y advirtieron que los plazos para adecuar las instalaciones de detención y el presupuesto previsto resultan insuficientes.

“Queremos un Estado que brinde una respuesta integral, que incluya educación, resocialización”, dijo el senador peronista Martín Soria, que votó en contra de la nueva ley. “Del lado de enfrente únicamente la respuesta es penal”, añadió.

El debate parlamentario se da en un momento de gran sensibilidad social por delitos cometidos por adolescentes que tuvieron fuerte repercusión mediática.

Según la nueva normativa, las penas privativas de libertad no podrán superar los 15 años y se podrán cumplir en el domicilio, en un centro de menores o en una sección separada de un establecimiento penitenciario.

Cuando las condenas sean de hasta tres años, o de entre tres y 10 años y no correspondan a delitos graves, la pena de prisión será sustituida por otras sanciones, como amonestaciones, prohibición de contacto con la víctima u otro tipo de medidas.

Con información de EFE y AFP