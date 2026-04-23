Justicia confirmó que jefe de Gabinete de Argentina pagó casi US$ 9.000 en efectivo para hospedarse en Aruba

La Justicia sumó un nuevo monto a la lista de gastos del jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito: en su viaje a Aruba, en el Caribe, el funcionario gastó casi US$ 9.000 dólares en efectivo para hospedarse en dos complejos de lujo, según confirmaron a La Nación fuentes de los tribunales.

En la primera parte del viaje, entre el 29 de diciembre de 2024 y el 3 de enero de 2025, Adorni, sus hijos, y su pareja, Betina Angeletti, pararon en el Embassy Suites Hilton Aruba Beach, un hotel de primera línea, a pocos minutos de la playa.

Del 3 al 9 de enero de 2025, lo hicieron en el Divi Dutch Village Resort, más al sur, pero en la misma franja costera. En total, por la estadía en ambos complejos, el funcionario gastó US$ 8.874., un monto que fue abonado en efectivo ante la agencia de viajes que organizó el periplo.

El viaje de aquel verano había sido confirmado la semana pasada por la Justicia a través de los pasajes. Cada uno de los tickets costó un total de 1450 dólares y el monto total -unos 5.800 dólares- fue abonado en efectivo, precisó una fuente que trabaja en la causa.

Manchebo Beach en Aruba.

Originalmente, la empresa Latam había informado a la Justicia que el viaje se había realizado en “Business (J)”, pero luego la compañía realizó una nueva presentación en los tribunales rectificando la información, y dando a conocer que había viajado volado en “Premiun Economy”, una categoría intermedia.

En la causa, que tramita en el juzgado de Ariel Lijo, el fiscal Gerardo Pollicita revisa todos los gastos de Adorni para determinar si el estilo de vida del funcionario se condice con sus ingresos.

Las deudas del funcionario

En la causa, ayer declaró Pablo Martín Feijoo, la persona encargada de la operación por la que Adorni compró su departamento en Caballito, y sostuvo que el acuerdo de compra-venta contempló un pago de 65 mil dólares por fuera de la escritura, que se cerró formalmente en 230 mil dólares.

Feijoo es hijo de una de las dos jubiladas que compraron el departamento en mayo de 2025 con sus ahorros y que, al vendérselo a Adorni, en noviembre de ese año, le cobraron solo 30 mil dólares y le postergaron el pago de casi el 85% restante con una hipoteca, que vence en noviembre. Las dos mujeres dijeron que, pese a que ellas compraron y vendieron el departamento, Feijoo, que es desarrollador inmobiliario, fue quien las asesoró y se encargó de todos los detalles.

Javier Milei y Manuel Adorni. Foto: AFP.

Además, Adorni arrastra otra deuda de 70 mil dólares correspondiente a su primera hipoteca, cuyo vencimiento es también en noviembre. De esta manera, Adorni debe 270 mil dólares que están documentados y vencen en noviembre, y otros 65 mil, según declaró Feijoo ayer.

Por Federico González del Solar, La Nación/GDA