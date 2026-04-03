La Justicia argentina investiga otro viaje de Manuel Adorni: presumen que se fue de vacaciones a Aruba

El fiscal federal argentino, Gerardo Pollicita, investiga un nuevo viaje del jefe de Gabinete del gobierno, Manuel Adorni, esta vez a Aruba, en el Caribe, mientras prepara nuevas medidas de prueba en la causa que analiza un presunto enriquecimiento ilícito del funcionario.

Si bien aún no está acreditado en el expediente, los investigadores del caso tienen datos de un viaje de Adorni a fines de 2024 a la isla holandesa con su familia.

Los datos que aportó la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina no registran ese destino, sino un vuelo de ida a Perú y otro de vuelta de Ecuador, pero en aquel momento no había, a diferencia de ahora, vuelos directos a través de Aerolíneas Argentinas.

Según informes oficiales consultados por el diario argentino La Nación, no hay registros de Adorni en la Casa Rosada entre el 27 de diciembre de 2024 y el 6 de enero de 2025, ambos días incluidos. No figuran ingresos del funcionario ni autorizaciones suyas para que entren otras personas.

Adorni había dicho, en marzo de este año, cuando se conoció su viaje a Punta del Este en un vuelo privado: “No tengo ninguna inconsistencia y creo que en un año y medio es lo único que hice, irme cuatro días con mis nenes”. Fue en una entrevista con Luis Majul, en la que el periodista le preguntó, en referencia a ese viaje: “¿No es desproporcionado para tu patrimonio?“. Y él le respondió: “En el tiempo que le he quitado estos dos años y pico a mis hijos, no hay nada desproporcional”.

El presidente Javier Milei, la secretaria de Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli. Foto: AFP

Informe de Migraciones

El informe de Migraciones sobre los Adorni es el resultado de una de las 12 medidas de prueba que pidió realizar la fiscalía a comienzos de esta semana cuando recibió la causa contra Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito.

El caso lo lleva el fiscal con el juez federal Ariel Lijo, quien actualmente se encuentra de licencia.

Mientras espera estas nuevas informaciones, la fiscalía reúne nuevos documentos para interrogar como testigo el miércoles de la semana que viene a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, que intervino en la compra de un apartamento en el barrio de Caballito en Buenos Aires y de la casa en el country Indio Cua, de Exaltación de la Cruz.

Adorni adquirió el inmueble en Caballito por un monto declarado de 230.000 dólares. Dijo que lo hizo gracias a un préstamo de 200.000 dólares que le hicieron las propias vendedoras, dos mujeres de 64 y 72 años. A cambio, se constituyó una hipoteca sobre el departamento.

Las mujeres son Beatriz Viegas, jubilada de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64 años y que aparece en registros públicos como empleada de una editorial.

La fachada del edificio del departamento que tiene Manuel Adorni en el barrio de Caballito.

Foto: La Nación

Nechevenko participó de esta operación y también de la compra de la casa de Indio Cua a nombre de la mujer de Adorni, Bettina Angeletti, justo un año antes, el 15 de noviembre de 2024.

Antes de tomarle declaración a Nevechenko, el miércoles, el fiscal espera reunir, entre lunes y martes, los documentos disponibles en los registros de la propiedad.

Más allá del interrogatorio, el fiscal prepara una nueva batería de medidas de prueba que se suman a las que ya están en marcha.

Pero el expediente judicial y sus pasos van necesariamente a una velocidad diferente que las consecuencias políticas de las revelaciones sobre Adorni, iniciadas con su viaje a Nueva York en compañía de su esposa y seguidas por sus minivacaciones durante el último Carnaval en Punta del Este, adonde viajó en un avión privado.

Respaldo

El Gobierno confirmó a Adorni en su cargo y busca blindarlo con una agenda nutrida de reuniones con los ministros del Gabinete.

Es que los pasos judiciales que podrían -si se confirman las sospechas- derivar en un pedido de declaración indagatoria son necesariamente más prolongados.

La causa está en una primera etapa de recolección de evidencia documental. Hay un protocolo de investigación de casos de posible enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos que prevé requerir decenas de constancias a diversos organismos públicos, privados, bancos, operadores financieros y bursátiles.

Más allá de esta información, una vez reunida la documentación, será necesario hacer un peritaje contable para determinar si es que hay gastos que no están respaldados por los ingresos del matrimonio Adorni.

Este análisis documental demoraría algunas semanas, por más que se haga imponiendo días de trabajo a los peritos para no prolongar el asunto.

Si este estudio contable lo amerita y respalda las sospechas, entonces el fiscal debería intimar a Adorni a que haga una justificación de sus bienes que no encontrarían sustento en sus ingresos.

El presidente de Argentina, Javier Milei, y Manuel Adorni, en un acto de cierre de campaña. Foto: Juan Ignacio Roncoroni/EFE

En el delito de enriquecimiento ilícito se invierte la carga de la prueba: es el funcionario acusado el que debe demostrar que su enriquecimiento está respaldado por ingresos legítimos.

Si el fiscal entiende que la presentación del acusado no es suficiente para justificar los bienes por los que fue intimado, entonces podría pedir la indagatoria.

Pero la causa contra Adorni está recién en sus inicios y las evidencias se van sumando semana a semana, mientras el funcionario sigue en su cargo y tiene cita el 29 de abril en el Congreso para rendir su informe anual ante los diputados, que lo esperan con 4800 preguntas. El presidente de Argentina, Javier Milei prometió estar allí.

Por Hernán Cappiello de La Nación/GDA