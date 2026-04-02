La reacción de Milei a la llegada de Agostina Páez tras pasar dos meses detenida en Brasil por racismo

El regreso de Agostina Páez a la Argentina, tras permanecer más de dos meses y medio detenida en Brasil, sumó este jueves por la mañana una nueva repercusión política. El presidente Javier Milei reposteó en la red social X un mensaje del canciller Pablo Quirno en el que se celebró que la joven ya se encontraba en el país y se agradeció a distintos funcionarios y áreas del Estado que intervinieron en el caso. En esa publicación, además, apareció mencionado de manera explícita Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, a quien Quirno le reconoció su “compromiso”.

La secuencia se produjo después del arribo de Páez al país, ocurrido el miércoles por la noche. La joven santiagueña, de 29 años, aterrizó a las 19.20 en el Aeroparque Jorge Newbery en un vuelo procedente de Río de Janeiro. Minutos después se publicó la nota de La Nación que dio cuenta de su llegada y de sus primeras declaraciones tras recuperar la libertad.

Fue a partir de esa cobertura ya difundida que se produjo la reacción oficial en redes sociales. En el mensaje que Milei reposteó hoy por la mañana, Quirno escribió: “Es una enorme alegría que Agostina Páez ya se encuentre en nuestro país”. A continuación, agradeció “a Martín Menem por su compromiso”, “a los funcionarios de la Cancillería que trabajaron en el caso —en particular, a la DIARE (Dirección de Argentinos en el Exterior) y a la DAJIN (Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales)—” y al Consulado en Río de Janeiro, “en especial al cónsul Perren y al vicecónsul Alaniz Rodríguez, por el acompañamiento y las diligencias realizadas durante todo el proceso”.

Sobre el tuit de Quirno, Milei agregó su mensaje: “BIENVENIDA AGOSTINA…!!! VLLC!”. De ese modo, el caso volvió a tener visibilidad pública no solo por la situación judicial de la joven, sino también por su circulación en redes sociales y por la intervención directa del presidente.

En la misma publicación, Quirno también agradeció a la abogada brasileña Carla Junqueira, con quien —según señaló— mantuvieron “un contacto permanente y un diálogo fluido desde el principio”. El mensaje concluyó con una referencia al trabajo conjunto que derivó en el regreso de la joven: “Cuando se trabaja en equipo, los resultados llegan”.

La abogada e influencer argentina Agostina Páez retornó a Buenos Aires, tras dos meses detenida en Brasil por actos racistas. Foto: Nicolás Suárez/La Nación (GDA).

Por su parte, la senadora Patricia Bullrich se reunió en persona con Páez y publicó un video del encuentro en redes sociales.

"Me junté con Agostina antes de que vuelva a su casa con su familia. Hubo un gran trabajo de sus abogados, el acompañamiento incondicional de su familia y el apoyo del Gobierno. Y sí, a pesar de algunas manos sucias e interesadas, volvió. Hoy hay una sola cosa importante: que está acá", tuiteó la exministra de Seguridad.

En el video se ve la llegada de la joven al encuentro con Bullrich, con las valijas en mano, y luego comparten una botella de agua en un café. "Estoy muy contenta de que estés acá. El consulado se portó muy bien", dice la senadora en el video, y concluye: "Viviste una experiencia que te va a fortalecer en la vida".

Me junté con Agostina antes de que vuelva a su casa con su familia.



Hubo un gran trabajo de sus abogados, el acompañamiento incondicional de su familia y el apoyo del Gobierno. Y sí, a pesar de algunas manos sucias e interesadas, volvió.



Hoy hay una sola cosa importante: que… pic.twitter.com/Aa3rqIJCAT — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 2, 2026

El caso de Agostina Páez y su detención en Río de Janeiro

El caso de Páez había comenzado el 14 de enero, a la salida de un bar en Ipanema, en Río de Janeiro, donde fue filmada mientras realizaba gestos racistas dirigidos a empleados del establecimiento. El episodio derivó en una causa penal por injuria racial bajo la legislación brasileña y alcanzó una amplia repercusión pública en ese país.

En un primer momento, la causa contemplaba una pena potencial de hasta 15 años de prisión. Sin embargo, con el avance del proceso judicial, durante una audiencia se redujo la cantidad de delitos imputados y la pena posible descendió a dos años, con la posibilidad de ser reemplazada por servicios comunitarios y el pago de una reparación económica. A pesar de ese cambio, la salida de la joven de Brasil no se concretó de inmediato.

Según reconstruyó La Nación, mientras se esperaba que el juez de la causa, Guilherme Schilling Pollo Duarte, titular de la 37ª Vara Criminal de la Capital, firmara el acta de liberación, el trámite se demoró. Finalmente, el lunes último Páez obtuvo un habeas corpus en la 8ª Cámara de Río de Janeiro. Allí, el camarista Luciano Barreto Silva concedió el recurso, cuestionó la actuación del magistrado de primera instancia y habilitó el levantamiento de las medidas cautelares que seguían vigentes.

Esa resolución permitió retirarle la tobillera electrónica, devolverle el pasaporte y autorizar su regreso a la Argentina. Para que el levantamiento de las medidas se hiciera efectivo, se le exigió además el pago de cerca de US$20.000 y la fijación de un domicilio actualizado en el país, donde aguardará el desenlace del proceso judicial que aún continúa en Brasil.

Agostina Páez, abogada e influencer argentina acusada de racismo en Brasil. Foto: AFP.

Al arribar al aeroparque, Páez habló con la prensa y expresó: “Viví mi regreso con mucha ansiedad, pero se siente increíble volver. No veía la hora de llegar. Ahora estoy tranquila, ya que estamos aquí en Buenos Aires”. La joven viajó acompañada por la abogada brasileña Carla Junqueira, el abogado argentino Sebastián Robles y su padre, Mariano Páez.

Durante ese intercambio, también manifestó su intención de regresar a Santiago del Estero para reencontrarse con su familia y sus amigas. Además, se refirió a lo ocurrido en enero y sostuvo: “Me arrepiento de haber reaccionado mal. A pesar del contexto y de todo, me arrepiento de haber reaccionado de esa manera”. Según indicó, pidió disculpas a las personas involucradas, aunque señaló que solo una de ellas las aceptó durante la audiencia judicial.

Conmovida por el desenlace del proceso, Páez también describió el impacto personal que tuvo la causa. Señaló que vivió los últimos meses con temor e incertidumbre y que hasta el último momento no supo si podría regresar a la Argentina. Mientras tanto, su defensa había cuestionado el desarrollo del expediente y advertido sobre la influencia de la exposición pública del caso.

El proceso judicial, de todos modos, continúa abierto. Según explicó el abogado Sebastián Robles, todavía no se dictó la sentencia final, que será la que determine el monto que eventualmente deberá afrontar la joven y si habrá o no un resarcimiento económico. Mientras tanto, Páez permanecerá en la Argentina a la espera de esa resolución.

Con información de La Nación/GDA