La esposa del jefe de Gabinete de Argentina gastó US$ 6.000 en efectivo durante un viaje a España

La Justicia argentina recibió nueva información sobre los gastos de la familia de Manuel Adorni en el marco de la causa que investiga al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito. Su pareja, Bettina Angeletti, gastó alrededor de 6.000 dólares en efectivo en un viaje realizado a España, en setiembre del año pasado, según fuentes de los tribunales.

El monto es la suma aproximada del costo de los pasajes y la estadía en el país ibérico, y se añade a la lista de gastos que el fiscal Gerardo Pollicita elabora en busca de determinar si el estilo de vida del funcionario se corresponde o no con sus ingresos.

La información, en manos de la Justicia, se conoce en la previa de la incursión del funcionario a la Cámara de Diputados, donde ofrecerá el informe de gestión y deberá enfrentar una extensa lista de cuestionamientos por parte de la oposición que incluirá aspectos de su vida privada, revisitada al detalle desde que se iniciaron las dos principales causas en Comodoro Py; una por enriquecimiento ilícito y otra por el viaje realizado a Uruguay en avión privado.

En la causa por supuesto enriquecimiento ilícito, la Justicia confirmó días atrás que el funcionario y su pareja gastaron casi 9000 dólares en efectivo para hospedarse en dos complejos de lujo cuando viajaron a Aruba, en el caribe, durante fines de diciembre de 2024 y principios de enero de 2025.

Los vuelos de aquel viaje, incluidos los de sus hijos, también fueron cancelados en efectivo y cada uno de ellos costó 1450 dólares.

Foto de archivo del jefe de Gabinete del Gobierno de Javier Milei, Manuel Adorni. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni Juan Ignacio Roncoroni/EFE

Avanza la causa

La última declaración en la causa complicó la situación de Adorni. Pablo Martín Feijoo, la persona encargada de la operación por la que el funcionario compró su departamento en Caballito, sostuvo bajo juramento ante la Justicia que aquel acuerdo de compraventa contempló un pago de 65 mil dólares por fuera de la escritura, que se cerró formalmente en 230 mil dólares.

Feijoo es hijo de una de las dos jubiladas que compraron el departamento en mayo de 2025 con sus ahorros y que, al vendérselo a Adorni, en noviembre de ese año, le cobraron solo 30 mil dólares y le postergaron el pago de casi el 85% restante con una hipoteca, que vence en noviembre.

Las dos mujeres dijeron que, pese a que ellas compraron y vendieron el departamento, Feijoo, que es desarrollador inmobiliario, fue quien las asesoró y se encargó de todos los detalles.

Manuel Adorni y Bettina Angeletti. Instagram: Bettina Angeletti.

Para el lunes que viene está citado a declarar como testigo Matías Tabar, el contratista que hizo remodelaciones en la casa que Adorni y Angeletti tienen en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, comprada a nombre de ella en noviembre de 2024.

El hombre deberá llevar toda la documentación vinculada a las obras realizadas en el lote 380 del country. Entre los elementos requeridos se incluyen presupuestos, cotizaciones y propuestas comerciales; contratos, órdenes de trabajo, adicionales de obra y cualquier otro instrumento que permita determinar las tareas encomendadas; así como facturas emitidas y recibidas.

La Nación/GDA