Mantienen prohibido el ingreso de periodistas a la Casa Rosada y programa denunciado salió al cruce

"Por ahora, no". Fue esa la respuesta de un alto funcionario del gobierno de Javier Milei, que, por tercer día hábil consecutivo, impide el ingreso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada. Desde el gobierno argentino evitaron dar precisiones sobre el plazo de finalización de la medida, que incluye la baja de las acreditaciones de todos los medios y de la huella digital que día a día permite el ingreso de los periodistas acreditados a la sala de prensa.

La prohibición rige desde el jueves pasado. Según señalaron las autoridades argentinas, en un primer momento se explicó que se tenía que profundizar la investigación sobre una "presunta infiltración rusa", que había dejado a periodistas de siete medios sin ingresar a la sala prensa por dos semanas.

Monseñor Jorge Lozano, Presidente de la Comisión de Comunicación Social del Episcopado argentino, se solidarizó con la prensa acreditada a la que Milei le prohibió el ingreso a la Casa Rosada Foto: La Nación/GDA.

También se mencionó la denuncia penal llevada a cabo por la Casa Militar, que depende de Karina Milei, contra dos periodistas del canal Todo Noticias por presunto espionaje ilegal, luego de conocerse filmaciones en ese medio de los pasillos e interiores de la Casa de Gobierno.

"La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional", explicó el secretario de Prensa y Comunicación, Javier Lanari. La medida se sostuvo sin cambios desde el jueves.

Mientras los acreditados debieron recurrir a bares cercanos para poder continuar sus tareas laborales, comenzó una extensa serie de repudios, que incluyó distintos partidos y dirigentes de la oposición, entidades periodísticas como ADEPA y Fopea, y representantes de la sociedad civil.

Desde el Gobierno argentino, en tanto, las señales apuntan a la continuidad de la medida, inédita desde la recuperación de la democracia, en 1983.

En su cuenta de X, el presidente Milei reposteó un mensaje del usuario Alan Wentinck, en el que afirmó: "Los argentinos no necesitan una 'sala de prensa' en Casa Rosada y mucho menos que un grupo de periodistas ensobrados vayan allí a hacer preguntas estúpidas a un vocero o a funcionarios. De ahora en adelante, el gobierno debería comunicar hechos y/o detalles de su agenda ÚNICAMENTE a través de una cuenta en X", sostuvo.

Tanto en ese como en otros posteos, distintos referentes y medios libertarios abundaron en críticas hacia la periodista Luciana Geuna, de TN, que en su programa sostuvo que las filmaciones que dieron pie a la denuncia penal en su contra, emitidas en el programa que conduce, tuvieron “autorización” previa de integrantes del Gobierno.

Los argentinos no necesitan una "sala de prensa" en Casa Rosada @lucianageuna, y mucho menos que un grupo de periodistas ensobrados vayan allí a hacer preguntas estúpidas a un vocero o a funcionarios. De ahora en adelante, el gobierno debería comunicar hechos y/o detalles de su… https://t.co/0JnWAQwAKe — Alan Wentinck (@AlanWentin21322) April 27, 2026

Entretanto, y en una Casa Rosada con poco movimiento de funcionarios, está prevista para las 14 la reunión de la mesa política del Gobierno, encabezada por el jefe de gabinete, Manuel Adorni. Milei, en tanto, participará por la noche de la cena de la Fundación Libertad.

Por Jaime Rosenberg de La Nación/GDA